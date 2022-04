Relazione del presidente Autelitano su attività e progetti Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

La Comunità del Parco ha approvato il bilancio consuntivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nel corso della riunione svoltasi martedì a Gerace. L’incontro guidato dal vice presidente dell’assemblea e Sindaco di San Roberto, Antonino Micari – causa indisponibilità del presidente Giuseppe Pezzimenti al quale è stato formulato l’augurio per un tempestivo rientro nel pieno delle funzioni – è stato impreziosito dalla presenza dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, Gianluca Gallo, con il quale i rappresentanti della comunità del Parco hanno potuto confrontarsi sul alcune delle prioritarie istanze provenienti dal territorio. Presente all’incontro di Gerace anche il commissario di Calabria Verde Giuseppe Oliva.

In apertura dei lavori il presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano, nel rimarcare “la sensibilità dimostrata dall’Assessore Gallo e l’attenzione dedicata al territorio”, ha sottoposto all’esponente della Giunta regionale le tre grandi emergenze da superare, delineando alcune proposte concrete da attuare attraverso “azioni sinergiche, sviluppate su più livelli con il coinvolgimento di Ente Parco, Regione, Città Metropolitana e Calabria Verde. Prima tra tutte la problematica della viabilità, in riferimento alle aree interne e ad una manutenzione ordinaria ormai inesistente su oltre 1800 chilometri di strada. Una carenza che crea enormi disagi non solo in termini di accessibilità e penetrazione verso le aree più interne ed i comuni, ma anche un tangibile problema di sicurezza oltre che di penalizzazione verso le piccole imprese operanti nelle zone più interne della montagna”. Il presidente Autelitano ha proposto “l’ausilio” di Calabria Verde e la realizzazione di un protocollo d’intesa sia per interventi di piccole opere di ingegneria naturalistica sulle arterie stradali, sia per quanto concerne le opere di forestazione”. Il presidente ha ribadito come “l’Ente Parco non abbia competenze in materia di viabilità ma nonostante questo, tramite uno specifico bando del Ministero dell’Ambiente, si è nella fase esecutiva, preventiva alla cantierizzazione delle opere di “infrastrutture verdi”, per oltre 9 milioni di euro, che andranno a migliorare la percorribilità dell’area aspromontana, attraverso interventi strutturali nel pieno rispetto della sostenibilità”.

La seconda emergenza sottoposta all’attenzione dell’Assessore Gallo è il tema della desertificazione che “in alcuni territori in fase avanzatissima”, acuita dai cambiamenti climatici che minacciano la biodiversità del nostro territorio. Sotto il profilo idrico – ha aggiunto Autelitano – la situazione è ancora peggiore, con il rischio fondato di perdere coltivazioni e patrimonio naturalistico di pregio, se non si ci impegna attraverso una strategia concreta e concordata a supporto del territorio”.

Prioritario, infine, l’impegno e la strategia di contrasto agli incendi boschivi in vista della stagione estiva ormai imminente. “Durante la riunione dei giorni scorsi in Prefettura – ha spiegato il presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Leo Autelitano – ho proposto l’istituzione di una cabina di regia coordinata dalla Regione Calabria, che in quanto autorità preposta possa svolgere compiti di guida e indirizzo, ampliando e potenziando le attività da porre in essere, concentrandosi sulla segnalazione ma anche sullo spegnimento. Noi – ha detto Autelitano – continueremo ad assegnare le aree del Parco alle Associazioni di protezione civile, attraverso i contratti di premialità. Per questa stagione, inoltre, potenzieremo il sistema cercando di coinvolgere pastori, allevatori e associazioni escursionistiche, anche sulla scorta si esperienze positive maturate in altri