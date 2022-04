Reggio Calabria – Venerdi 22 aprile si riunisce il Consiglio Metropolitano

Si riunirà venerdi 22 aprile, presso la Sala del Consiglio “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, in prima convocazione alle ore 9.00 ed in seconda convocazione alle ore 15.00, il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta n. 18 del 8/3/2022 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 28 dicembre 2021”;