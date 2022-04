Reggio Calabria – San Giorgio d’Oro 2022, il sindaco ff Paolo Brunetti: “L’esempio è la fonte del pensiero successivo”

Si è tenuta, nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la tradizionale cerimonia di conferimento dei San Giorgio d’oro, la massima benemerenza cittadina riconosciuta a quanti attraverso il loro esempio hanno portato e portano in alto il nome di Reggio Calabria in Italia e nel mondo. Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, si è detto «particolarmente emozionato» nel designare 17 nuovi cavalieri della Città.

«Anche quest’anno – ha detto – abbiamo cercato di abbracciare tutte le aree d’interesse individuando quelle personalità che si sono distinte nel loro ruolo portando in alto, tramite esperienze ed impegni professionali, sociali e civili, il nome di Reggio Calabria».

«Abbiamo voluto fortemente celebrare la prima cerimonia dopo la pandemia – ha aggiunto – all’interno di Palazzo San Giorgio, nell’anno in cui si ricorda il centenario della sua inaugurazione» . Anche la sala scelta non è stata casuale: «Il salone dei lampadari, recentemente intitolato ad Italo Falcomatà, riporta una massima fra le più amate dal sindaco della Primavera reggina: “L’esempio è la fonte del pensiero successivo”».

«Ecco – ha concluso Brunetti – questo è il senso che abbiamo voluto dare all’edizione odierna. Le persone insignite del San Giorgio d’oro devono essere da esempio per tutti i nostri concittadini affinché si impegnino, ognuno nel proprio ambito d’interesse, e diventino, a loro volta, un riferimento per i giovani che crescono in città».