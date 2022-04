Reggio Calabria – San Giorgio d’oro alla memoria di Benedetta

Aveva un grande dono: riusciva a cogliere il valore e la bellezza in quello che gli altri non prendevano neppure in considerazione.

Sicuramente per questo, ma anche per tanto altro, Reggio Calabria non può e non vuole dimenticare una affermata imprenditrice andata via troppo presto. A Benedetta Cozzupoli, mamma di tre splendidi bimbi scomparsa a soli 37 anni, l’Amministrazione comunale ha assegnato questa mattina, il San Giorgino d’oro (alla memoria), un riconoscimento che vuole ricordare la sua passione, la dedizione e il coraggio di lottare contro tutto e tutti.

Benny, così la chiamavano gli amici, era una giovane donna colta, caparbia e infaticabile, aveva fatto dell’impegno sociale il suo monito e la sua lealtà e rigorosa onestà intellettuale si rifletteva nel suo lavoro di ogni giorno. Era anche testarda, guardava con fierezza al futuro e a quella famiglia che aveva desiderato da sempre.

Benny era un’amica, una figlia, una sorella, una moglie, una mamma che amava prendersi cura di chi le stava accanto. Non aveva paura o se l’aveva, sapeva nasconderla bene.

Indossava una bella e rigida “armatura” perché il mondo ti impone di essere forte e pronto ad affrontare tutti gli “sgambetti” che ti fa volontariamente. Benny lo sapeva e, nonostante tutto, sfidava il destino sfoderando quel sorriso disarmante.

Il finale della sua vita sarebbe dovuto essere un altro.

Quello scritto è talmente ingiusto che per conservare il suo ricordo, per non dimenticare il suo sguardo così lucente e puro, occorre provare, per alleviare il vuoto che ha lasciato, a riscrivere in un certo senso la fine di questa storia.

Il San Giorgino d’oro è un po’ questo, è quel “premio” che dimostra che i sogni di Benny non verranno dimenticati né calpestati. I suoi nobili valori continueranno a vivere, le sue idee cammineranno sulle gambe di altri, rimarranno per sempre scolpiti nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla, come un prezioso insegnamento. Nonostante tutto.

G.B.