Reggio Calabria – Il 29 aprile l’Anassilaos premia il prof. Antiseri

Prosegue intensa l’attività dell’Associazione Anassilaos e dell’omonimo Premio in questo 2022 articolato su più eventi. Venerdì 29 aprile presso la Sala Giuffrè della Biblioteca De Nava cerimonia di consegna del riconoscimento per la Sezione “Erasmo da Rotterdam” al Prof. Dario Antiseri, nato a Foligno il 9 gennaio 1940, laureato in Filosofia presso l’Università di Perugia nel 1963, professore Ordinario di Metodologia delle scienze sociali presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss, è stato Preside della Facoltà di Scienze politiche della Luiss dal 1994 al 1998. Ha insegnato, inoltre, materie filosofiche presso le Università di Roma “La Sapienza”, Siena e Padova.

Dario Antiseri è tra i più filosofi più significativi del nostro tempo. Lungo tutta la sua significativa carriera, attraverso opere insigni tradotte in tutto il Mondo, Antiseri ha dimostrato che la ricerca della verità si fonda sulla consapevolezza della propria fallibilità, negando le pretese le pretese esclusiviste del marxismo-leninismo e di tutti i “pensieri forti” dediti al monopolio della “verità”. Il Liberale Antiseri, infatti, ha fatto della sua vita pubblica una appassionata difesa dei valori della società aperta, della democrazia e della libertà di pensiero. Premio Anassilaos per la Sezione Μεγάλη Ἑλλάς al Prof. Flavio Felice, Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) dell’Università del Molise, nonché Presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton Flavio Felice (Torino, 15 maggio 1969) è dal 2016 professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università del Molise, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF), dove insegna anche Storia delle istituzioni politiche. È stato professore ordinario di Storia delle dottrine politiche presso la Pontificia Università Lateranense, dove, dal 2010 al 2017, ha diretto l’Area Internazionale di Ricerca “Caritas in Veritate“. È stato visiting professor presso l’Università Popolare dello Stato di Puebla in Messico e presso l’Università Cattolica d’America a Washington D.C. È Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma, Direttore delle riviste “Prospettiva Persona” e “Power and Democracy“. Con particolare riferimento al lavoro di ricerca, negli anni ha sviluppato una linea di pensiero che mira ad un dialogo sempre più franco ed aperto tra pensiero sociale cristiano e scienze sociali – con una speciale attenzione a temi quali il “bene comune”, il “mercato” e “l’inclusione”. Nel corso della cerimonia si terrà anche la presentazione al pubblico reggino del saggio di Vincenzo Musolino “Le strade della filosofia/Percorsi politici per l’oggi” con due contributi di Dario Antiseri (Quaderni di Filosofia 1 edito da Città del Sole e Associazione Culturale Anassilaos). Interverranno lo stesso Prof. Dario Antiseri, il Prof. Flavio Felice, Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.