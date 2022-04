“Passi sulla mia testa” 30 aprile e 1 maggio al Teatro Primo di Villa San Giovanni

Passi sulla mia testa” è la storia di bruciante attualità di un gruppo di anarchici meridionali nella Chicago di inizio ‘900. Sulla scena, come in una sorta di “Giano bifronte”, si accavallano il tema della generazione che abbandona oggi la Calabria, con premesse simili a quelle dei protagonisti della storia, e il tema dei migranti che, arrivando sulle nostre coste, si scontrano con un clima analogo a quello che trovarono all’arrivo in America i nostri antenati. All’inizio del XX secolo in migliaia erano i calabresi a emigrare: non era solamente una questione economica, in quanto ad andare via erano anche coloro che provenivano da famiglie agiate. Probabilmente la loro prospettiva di una vita migliore era legata al miglioramento delle condizioni generali di vita, quasi non fosse possibile ottenerlo nella propria terra. Non era difatti possibile coalizzarsi, organizzarsi, creare strategie di lotta efficaci, come se l’unica soluzione fosse quella di andarsene, per protesta. Ma i calabresi emigranti, giunti nei paesi di destinazione, riuscivano a costruire una strategia di lotta, nonostante una situazione che quasi certamente era più difficile di quella da cui partivano.