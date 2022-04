Reggio Calabria – “Passa la vita a Pontesponte”, un meraviglioso viaggio tra realtà e fantasia

di Grazia Candido – “E’ una via di fuga rispetto a quello che abbiamo vissuto e, attraverso questa storia di un uomo che si è trovato costretto ad essere distante dalla realtà creando un mondo tutto suo, prende forma una favola”.

Così Enrico Maria Falconi, direttore artistico del Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia ed autore della commedia “Passa la vita a Pontesponte”, presenta la sua meravigliosa “creatura” teatrale andata in scena ieri sera al cine teatro “Il Metropolitano” (appuntamento inserito nella kermesse dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli) e che ha visto come protagonisti i giovani attori Simone Luciani, Patrizio De Paolis e Alice Pierini.

Vita e sentimenti si intrecciano in un racconto stilato da una penna raffinata quale quella dell’attore e regista Falconi che riesce a regalare quella sana leggerezza ma anche, fondere la realtà alle illusioni, la mente al corpo, il passato con la sua aura sfilacciata alla concretezza del presente.



Attraverso un linguaggio semplice, popolare si snoda la storia di due ragazzi Gigio e Morandi: il primo è molto ingenuo e buono mentre l’altro è un letterato, furbo e scaltro. Entrambi sono spaventati da tutto ciò che sta fuori dalle loro mura domestiche e dalla presenza degli “Uomini Mostri”. Morandi, tra i suoi pensieri e le letture, mette in guardia Gigio sui pericoli dell’esterno ma questo vuole vedere il sole, vuole allontanare le paure e quei giganti cattivi che destabilizzano la loro vita.

A sconvolgere il menage tra i due amici, ci pensa la dolce Lea, una fanciulla che conosce la terra, il cielo, ama far l’amore e non ha remore a concedere affetto ad entrambi. Tra i ragazzi esplode immediatamente una forte rivalità che porterà Gigio a vincere la paura, ad uscire finalmente da quella “comfort zone” in cui era recluso e tornare libero e consapevole delle bellezze del mondo a dispetto di Morandi che, attaccato ai suoi libri, non riuscirà a lasciarsi andare, a vincere i suoi timori anzi, continuerà a sperare nella liberazione da parte degli “Uomini Volanti”.



La bravura dei tre giovani interpreti in grado di accompagnare da soli gli spettatori attraverso l’intero viaggio emotivo, sta nel riuscire a creare sul palco, un sogno che si edulcora con la fiducia e la certezza di un mondo migliore, diverso ma anche, spronano ad osare di più, a disegnare un futuro nuovo perchè le sfide rendono la vita interessante e superarle è ciò che le dà il vero significato. La giusta alchimia dei protagonisti è visibile sin dalle prime battute, la loro performance è avvincente e insieme raggiungono il punto più alto della storia: una verosimile, intensa e commovente presa di coscienza.

Sebbene il testo può apparire a tratti truce, l’autore Falconi è riuscito ad inserire tanti ingredienti letterali che incuriosiscono chi sta guardando facendogli apprezzare quel mito surreale e ironico di uomini e donne che hanno paura, provano emozioni, sono esseri umani fragili e insicuri ma sono esseri che vogliono vivere e mettersi in gioco. Così come hanno fatto, superando la prova a pieni voti, Alice, Patrizio e Simone.