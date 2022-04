Reggio Calabria – Il prossimo appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Nell’ambito della convenzione per attività di collaborazione culturale tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Centro internazionale Scrittori della Calabria, sul tema “gli scrittori calabresi”,

venerdì 8 aprile, alle ore 17:00, nella Sala “Gilda Trisolini” del Palazzo Alvaro, Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Metro City e il Cis presentano il volume “Quel magnifico elettrotreno” – Alta velocità ieri e oggi di Vincenzo Foti, pubblicato da IBN editore. Dopo gli interventi introduttivi di Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, parlerà del libro Domenico Marino, autore di libri e studi sul trasporto ferroviario. Sarà presente l’autore Vincenzo Foti, giornalista professionista, che in atto lavora per Repubblica.it (Gruppo Gedi Digital) nei settori Economia e Ambiente. Il libro di Vincenzo Foti ripercorre i progressi tecnologici e sociali dei più famosi treni italiani ad alta velocità, in grado di spostare velocemente sui binari, ormai da quasi un secolo, circa 60 milioni di italiani lungo l’intero, italico Stivale. Nell’anno europeo del treno 2021, le tappe fondamentali di questa evoluzione hanno suscitato la curiosità di Vincenzo Foti al punto di dimostrare come l’alta velocità ferroviaria, in Italia, abbia origini antiche e non rappresenti una trovata esclusiva del Nuovo Millennio.