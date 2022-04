Bevacqua: “L’ospedale di Cosenza è al collasso e i dirigenti vengono premiati”

“La situazione della sanità calabrese, e cosentina in particolare, diventa sempre più tragicamente grottesca: certi atti fanno davvero sollevare la sacrosanta rabbia dei cittadini e domani presenterò una circostanziata interrogazione al Presidente Occhiuto.

La recente delibera della Commissaria straordinaria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, infatti, parla chiaro: dato che sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati per l’anno 2021, vengono liquidati 31 mila di euro di premio per il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo. Ma in quale realtà parallela e in quale mondo dei sogni viviamo? Se si avesse la doverosa umiltà di parlare con i pazienti che quotidianamente si rivolgono ai servizi offerti dall’ospedale di Cosenza, forse non si continuerebbe a offendere la loro intelligenza e i loro diritti”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Se davvero fossero stati in grado di organizzare il Pronto Soccorso e di rendere efficiente un adeguamento strutturale e strumentale, forse si sarebbe anche potuto ragionare sull’opportunità di un premio. Di fronte, però, alle criticità presenti e alla incapacità di dare risposte concrete, la decisione diventa una presa in giro non solo nei confronti dei cittadini ma anche nei confronti dei tanti medici e paramedici che, pur davanti alla sempre più intollerabile carenza di personale, testimoniano quotidianamente la loro professionalità e la loro umanità attraverso un’abnegazione alla quale siamo tutti grati e verso i quali bisognerebbe chiedere anche scusa per il mancato pagamento delle premialità Covid”.