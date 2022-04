Reggio Calabria – Cento parcheggi sono stati consegnati al Liceo “ Alessandro Volta”

Cento parcheggi sono stati consegnati il 1 Aprile 2022 alle ore 10 al Liceo “ Alessandro Volta”. La zona parcheggio, antistante l’ingresso principale del Liceo, arricchisce quella già presente all’interno della scuola e sarà destinata al personale scolastico ma anche e soprattutto all’utenza , ai genitori e agli studenti . Il parcheggio rientra nel progetto , ideato, auspicato e promosso, con lungimiranza, dalla Dirigente Scolastica pro tempore Angela Maria Palazzolo e realizzato dalla attuale Dirigente Scolastica Maria Rosa Monterosso che, in perfetta sintonia e sulla linea di una continuità organizzativa e didattica, ha voluto che fosse portata a termine questa importante opera di ecosostenibiltà che si è potuta realizzare grazie alla sinergia di intenti e obiettivi con l’Amministrazione comunale.

Il progetto, pensato già nel 2019 e costantemente seguito dalla Signora Eleonora Megale, geometra del Comune di Reggio Calabria, finalmente ha visto la luce. Al taglio del nastro erano presenti, insieme alla Dirigente Monterosso il Sindaco f.f. Paolo Brunetti e l’Assessore ai lavori pubblici Rocco Albanese , il RSPP del Liceo Architetto Michele Favano.

L’area adibita a parcheggio contribuirà a migliorare la viabilità e garantirà la sicurezza per la percorribilità viaria e pedonale della zona; favorirà la fruibilità quale spazio di socialità urbana con aree di sosta anche per biciclette e pedoni; garantirà una maggiore salvaguardia degli spazi verdi esistenti favorendo la biodiversità urbana e il drenaggio del terreno; non ultimo, riordinerà e tutelerà la sosta dei veicoli negli orari di ingresso e uscita dalla scuola, rendendo il traffico più fluido e decongestionando una delle arterie importanti della città . Il sindaco f.f. Brunetti ha detto che, solo continuando a credere nelle grande potenzialità dei giovani di questa città, si può immaginare un futuro sostenibile e la Dirigente Monterosso ha chiosato che il futuro dei giovani dipende dal presente che, quotidianamente, con azioni e esempi virtuosi, quali il rispetto dei luoghi si costruisce insieme a loro.