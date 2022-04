Congresso Distrettuale dei Lions Club 6/8 maggio 2022 a Reggio Calabria

Nelle date sopra indicate si terrà a Reggio Calabria il Congresso Lions del Distretto 108Ya che si compone delle regioni Campania, Basilicata e Calabria.

Si tratta dell’evento lionistico più significativo dell’anno che vedrà convergere nella città dello Stretto una platea congressuale di circa 500 Lions provenienti da tutte le regioni del Distretto che qui eleggeranno in prossimo Governatore dei Lions Clubs.

Com’è evidente, si tratta di un appuntamento cruciale per il sodalizio lionistico e rappresenta al contempo una vetrina importante per la città di Reggio Calabria che, anche attraverso questo evento di rilevanza nazionale, si appresta a superare la crisi pandemica e ritornare ad essere palcoscenico naturale di grandi convention in presenza.

Il prossimo 5 aprile alle ore 11.00, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Prenderanno parte alla Conferenza stampa:

Il Governatore del Distretto Lions 108Ya Francesco Accarino;

Il Primo Vice Governatore del Distretto 108Ya Franco Scarpino;

Il Sindaco ff della città di Reggio Calabria Paolo Brunetti;

Il Sindaco ff della Città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace;

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria On.le Filippo Mancuso;

Il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana;

Il Presidente della Confcommercio di Reggio Calabria Lorenzo Labate;

L’Amministratore delegato di Atam Giuseppe Basile;

Saranno, inoltre, presenti le seguenti autorità lionistiche:

Il Secondo Vice Governatore del Distretto 108Ya Pasquale Bruscino;

Il Past Governatore del Distretto 108Ya in sede Domenico Laruffa;

Il Presidente del Distretto Leo 108Ya Paolo Battaglia

Il Presidente dell’XI Circoscrizione Massimo Serranò;

Il Presidente della Zona 28 Andrea Commisso;