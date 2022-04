Reggio Calabria, alla Coop. Libero Nocera corso gratuito per ‘macchinista di scena’

Si amplia ancor di più il ventaglio dell’offerta formativa della Cooperativa Libero Nocera. Ai corsi gratuiti di “tecnico del suono” ed “operatore coreografo”, già annunciati nei giorni scorsi, si va ad aggiungere anche quello per “macchinista di scena”.

Non è un caso se le nuove proposte esulano dai soliti percorsi formativi. L’ente di formazione professionale, accreditato presso la Regione Calabria, plasma la sua offerta con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’occupazione, in particolar modo quella giovanile, nel nostro territorio.

Corso gratuito di macchinista di scena alla Coop Libero Nocera

In adesione al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Calabria”, la Cooperativa Libero Nocera avvia le iscrizioni per il corso di “Macchinista di scena”.

Il corso in questione è valido per il rilascio della qualifica di “Tecnico delle operazioni di montaggio, smontaggio, movimentazione e cambio di scenografia”.

Il corso di formazione è destinato a max 15 corsisti, che abbiano età compresa tra i 18 ed i 35 anni. La partecipazione è gratuita. Il percorso ha una durata di n. 500 ore, suddivise in moduli formativi costituiti da:

180 ore di formazione in aula;

120 ore di laboratorio;

200 ore di stage.

Il macchinista di scena:

è in grado di costruire elementi scenografici per uno spettacolo;

montare, smontare, movimentare e cambiare una scenografia;

le sue attività si svolgono interamente dietro le quinte dello spettacolo;

si occupa di trovare soluzioni tecniche alle idee dello scenografo.

Requisiti ed iscrizioni

Al momento della candidatura gli aspiranti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Nuovo Bando Garanzia Giovani come specificato QUI.

Per presentare la propria candidatura è necessario prenotare un appuntamento presso la nostra agenzia recandosi al centro per l’impiego ed inviare fin da subito domanda allegata di seguito opportunamente compilata che dovrà pervenire via mail all’indirizzo direzione@liberonocera.it,