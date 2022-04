Presentato l’innovativo treno green “Blues”, Versace e Brunetti: “Salto di qualità per il trasporto pubblico locale”

“Oggi abbiamo l’ennesima conferma di quanto sia importante sostenere il lavoro di squadra tra istituzioni ed enti che operano sul territorio, e il lancio di questo treno, con i servizi che intorno ad esso verranno attivati, lo dimostrano chiaramente. È su questo che stiamo lavorando, ovvero su un metodo di lavoro basato sul dialogo e sulla ricerca costante di soluzioni condivise e di risposte credibili da dare ai cittadini”. È quanto affermato dal Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, presente stamane alla stazione Lido di Reggio Calabria per la presentazione ufficiale di “Blues”, il primo treno ibrido di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batterie. Presenti, insieme al rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro”, anche il Sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e gli assessori comunali Domenico Battaglia e Rocco Albanese.

“Con il management di Trenitalia, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione che dimostrano costantemente nei confronti del nostro territorio, – ha proseguito Versace – abbiamo un’ottima interlocuzione che ci sta consentendo di porre al centro della strategia di sviluppo del sistema ferroviario locale, le principali istanze e i temi più urgenti che riguardano l’area metropolitana di Reggio Calabria. Condividiamo in pieno la scelta di investire su tecnologie “green” – ha poi sottolineato il Sindaco metropolitano f.f. – che poterà entro la fine dell’anno alla sostituzione di circa l’80 per cento dell’intero parco treni di Trenitalia con mezzi di ultima generazione, nel quadro di uno dei progetti bandiera portati avanti con grande determinazione dal ministero delle Infrastrutture. Un convinto plauso, inoltre, vogliamo rivolgerlo al gruppo Hitachi che ha realizzato questo treno e del cui sistema industriale fa parte, con grande orgoglio, anche lo stabilimento di Reggio Calabria. Una realtà che negli anni ha saputo dare prova di crescita continua ed un miglioramento costante dei propri standard qualitativi e professionali. Una grande famiglia a cui tutta la comunità cittadina è profondamente legata, anche da un punto di vista emotivo, come nel caso purtroppo della recente tragedia che ha visto la scomparsa di un lavoratore all’interno dello stabilimento. Sono questi i modelli che vogliamo continuare a sostenere e di cui siamo davvero orgogliosi”.

“In giornate come queste è ancora più bello fare il sindaco della città – ha poi aggiunto Brunetti – perché si tratta di un ulteriore momento di crescita del territorio e del sistema dei servizi per la mobilità. Un treno che per la prima volta verrà messo in rete nella nostra provincia e che offrirà una soluzione alternativa, per il versante jonico in particolare, attraverso l’utilizzo di un mezzo innovativo che ha il grande merito di coniugare insieme efficienza e tutela dell’ambiente. Non potevamo chiedere di più ad un servizio che, peraltro, porta con sé il prestigioso marchio Hitachi, ovvero il nome di una grande e produttiva realtà industriale che a Reggio Calabria, da anni, garantisce lavoro, formazione professionale e sviluppo tecnologico ai più alti livelli”.