Bando tirocinanti ministeriali, il gruppo consiliare Fi: “Avanti coi fatti”

“La tanto attesa notizia dell’emanazione del bando mirato alla stabilizzazione di 1956 tirocinanti ministeriali calabresi non fa che confermare la bontà del lavoro portato avanti dal nuovo corso politico regionale e della credibilità assunta anche a Roma. Tutto questo in favore dei cittadini della nostra Regione, per troppo tempo abbindolati da chiacchiere e promesse da marinai. Oggi quello che si dice poi si fa. Non ricordiamo modus operandi simili nel passato, recente e non.”

Così in una nota ufficiale il Gruppo di Forza Italia in seno al Consiglio regionale della Calabria, rispetto alla notizia, annunciata in anteprima ieri pomeriggio dal deputato reggino Francesco Cannizzaro, dell’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel mese di maggio già le prove.

“Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro non solo si sono caricati sulle spalle una situazione spinosa, creata nel passato e da altri, ma per di più l’anno portata a termine nei tempi che avevano annunciato nei mesi scorsi. Determinante, oltre al loro impegno, è stata ovviamente la volontà del Ministro Renato Brunetta, il quale ha ancora una volta dimostrato grande attenzione verso la Calabria.

‘La Calabria che l’Italia non si aspetta’ in estate era uno slogan, oggi è un dato di fatto. Il nuovo corso politico regionale funziona e va ben oltre gli annunci. Con spiacevole sorpresa dei nostri detrattori.”

Giovanni Arruzzolo

Giuseppe Mattiani

Giacomo Crinò