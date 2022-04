La cerimonia della premiazione degli studenti reggini vincitori del concorso “Vivere e Rinascere con Aido” per l’anno scolastico 2021/2022 si svolgerà da remoto con piattaforma Zoom il prossimo martedì 12 aprile con inizio alle ore 9:15. L’ iniziativa promossa dal Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.i.d.o. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule, presieduta da Nicola Pavone, ha avuto il patrocinio morale del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria e dei Sindaci della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. Numerosi i partners che hanno collaborato attivamente: Lions Club Reggio Calabria Host, Avis comunale di Reggio Calabria, Leo Club “Porcelli” Reggio Calabria Host, Fondazione Mediterranea e le Associazioni locali Ente Nazionale Sordi, Soroptimist International, Rhegium Julii, Fidapa, Circolo Tennis “R. Polimeni”, CT Fipav RC, Città del Sole Edizioni, Progetto5 Villa San Giovanni con il Liceo Artistico “Preti – Frangipane” scuola polo. Oltre duecento gli studenti partecipanti al concorso rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado della Città di Reggio Calabria ed articolato in tre sezioni disegno/dipinto, poesia e spot inedito. Numerosi i vincitori delle seguenti Scuole di Reggio Calabria Liceo classico “T. Campanella”, Liceo scientifico “A. Volta”, Convitto Nazionale “T. Campanella”, Liceo artistico “Preti – Frangipane”, Liceo scienze umane e linguistico “T. Gullì”, Istituto tecnico industriale “Panella – Vallauri”, I.T.E. “Piria – Ferrraris – Da Empoli”, Istituto istruzione superiore “Boccioni – Fermi” e gli Istituti Comprensivi “Lazzarino” Gallico, “De Amicis – Bolani”; “B. Telesio”, “Carducci – Da Feltre”, “Galluppi – Collodi – Bevacqua”, “Vitrioli – Piemonte”. La cerimonia della premiazione sarà articolata in quattro fasi. Dopo i saluti delle Autorità civili e lionistiche sono previsti quelli dei partners, a seguire gli interventi dei dirigenti scolastici e dei docenti referenti; dopo la proiezione degli elaborati degli studenti vincitori saranno consegnati dal rispettivo Dirigente scolastico o da un suo delegato gli attestati con la medaglia ai premiati che potranno intervenire brevemente. I lavori si concluderanno con due testimonianze. Continua con regolarità ed incisività l’ attività di diffusione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule tra gli studenti ed i cittadini da parte dei volontari del Gruppo comunale reggino dell’ Aido che annovera tra i soci oltre tremilaquattrocento iscritti.