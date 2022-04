Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizza “SBAperTE: Una giornata in Biblioteca”

Dal 20 al 28 aprile, il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizza “SBAperTE: Una giornata in Biblioteca”, una rassegna di incontri e seminari aperti a tutta la comunità universitaria.

Le Biblioteche dell’Area di Agraria, di Architettura, di Ingegneria e di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dedicheranno ognuna una giornata a incontri di approfondimento su temi della rispettiva area scientifico-disciplinare e seminari sulla ricerca bibliografica.

La Biblioteca della Residenza Universitaria di Via Manfroce organizzerà un seminario su un tema di interesse generale, dal titolo “I nostri amici animali e i loro diritti”.

Durante ciascuna giornata, inoltre, il personale bibliotecario illustrerà ai partecipanti i servizi e le risorse del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

La prof.ssa Marina Mancini coordinatore scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo – dichiara – “SBAperTE costituisce la prima rassegna di incontri e seminari in presenza dopo il lungo periodo di restrizioni dovute alla pandemia, in cui questi eventi potevano svolgersi solo a distanza. Sono impegnate nell’iniziativa tutte le Biblioteche che compongono il Sistema Bibliotecario di Ateneo. L’obiettivo è riaffermarne la centralità come luoghi di apprendimento e di arricchimento culturale.”

Calendario degli eventi

20 APRILE

Ore 15:30 Biblioteca dell’Area di Architettura – Sezione Centrale della Biblioteca dell’Area di Architettura

27 APRILE

ore 9:30 Biblioteca dell’Area di Ingegneria – Aula Inf.A

ore 17:00 Biblioteca della Residenza Universitaria di Via Manfroce

28 APRILE

Ore 9:30 Biblioteca dell’Area di Agraria – Aula Seminari del Dipartimento di Agraria

Ore 10:00 Biblioteca dell’Area di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane “Rodolfo De Stefano” Palazzo Zani, D1