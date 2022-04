Reggio Calabria – Monardo vicina ai bisognosi della mensa di San Francesco. Fra Giovanni: “Nobile gesto di preziosi imprenditori calabresi”

di Grazia Candido – Una Pasqua dolce e piena d’amore. Sono state consegnate questa mattina, dall’azienda Monardo di Soriano Calabro (Vibo Valentia) alla “Casa del Pane” dei poveri della Chiesa di San Francesco di Reggio Calabria, buonissime uova pasquali rigorosamente prodotte artigianalmente.

Un gesto nobile del responsabile Gianni Monardo che, tramite il procuratore calcistico Francesco La Gamba, ha consegnato il raffinato cioccolato direttamente alla comunità francescana.

Un modo per non rinunciare alle tradizioni e, allo stesso tempo, aiutare le famiglie in difficoltà con l’augurio di portare sollievo e un po’ di dolcezza in questo momento molto difficile.

“L’azienda è da sempre vicina ai bambini e ai meno fortunati di noi e, ogni anno, cerchiamo di strappare un sorriso dimostrando la nostra vicinanza con puri gesti solidali – afferma Giovanni, responsabile della produzione “Dolciaria Monardo” -. Sappiamo che padre Giuseppe e Giovanni e tutti i frati francescani insieme ai fedeli e volontari della chiesa, quotidianamente, si prendono cura di persone disagiate, bambini, giovani mamme garantendo loro pasti caldi. Sapere che, in parrocchia, siano arrivati anche piccoli ucraini che in questo periodo hanno diritto ad un sorriso e ad essere distolti dal clima di paura, rende questo nostro piccolo gesto di solidarietà un ulteriore atto di vicinanza dell’azienda ai fratelli e sorelle stranieri. Purtroppo, questa Pasqua per molti non sarà una festa, la pandemia, la guerra tra Russia e Ucraina ha messo ancor di più in ginocchio dal punto di vista economico migliaia di famiglie, per tale motivo abbiamo pensato che la donazione di uova pasquali potesse portare un sorriso ai più piccoli e non solo” – conclude Monardo -. Nei sorrisi dei bambini risiede il vero spirito della Resurrezione cristiana”.



Grato per la donazione, fra Giovanni che, dopo aver ringraziato l’azienda per aver reso più dolce la santa festa, ha ribadito che “dai piccoli gesti possono nascere grandi cose e, per avere una società misericordiosa, bisogna continuare in questa direzione”.

“La carità non ha mai fine e in questo periodo, nella casa di San Francesco stiamo ospitando otto fratelli ucraini scappati dalla guerra – afferma Fra Giovanni -. La nostra attività della Caritas è svolta ogni giorno da tanti uomini e donne che, amorevolmente e gratuitamente, si dedicano a questo servizio di carità che non è altro che quello che il Signore ci dice nel Vangelo: vivere verso gli ultimi, i poveri, i sofferenti, i lebbrosi di questo tempo. Il gesto di questo nostro fratello imprenditore verso i nostri poveri, per la nostra comunità, ci mostra che il Signore non si dimentica mai di nessuno. E se questo atto d’amore lo ha fatto un giovane uomo che crede nella carità, lo possiamo fare tutti noi, tutti i giorni, sino alla fine”.

Pienamente concorde la responsabile della mensa “Casa del pane”, Matilde Spadaro che sottolinea come “ogni volontario dona tutto se stesso ai bisognosi che bussano alla loro porta. Sono 50 persone con un vissuto difficile e non hanno solo bisogno di un pasto caldo ma di amore, comprensione, ascolto. Il nostro affetto per i più bisognosi non manca mai – conclude Matilde -. I bambini studiano e giocano con i volontari e la nostra mensa esiste grazie all’aiuto del Banco Alimentare e di tutte quelle persone e volti anonimi che ci sostengono. Ringraziamo l’azienda Monardo per la sua sensibile vicinanza e spero che, all’interno di queste uova, ci sia la sorpresa più bella: far tornare la pace e la serenità in tutte le famiglie”.