Il Rotaract Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” dona un kit per pizza in favore della comunità socio-educativa “G. D’Amico “

Tante volte abbiamo sentito dire che i giovani devono essere aiutati nel coltivare il loro talento affinché possano poi metterlo a servizio della propria terra, e che la comunità cresce solo se aumentano le aspettative e le possibilità di crescita dei nostri ragazzi.

Ebbene, nello spirito di rendere concreto tutto ciò, il Rotaract Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” ha donato un kit per pizza in favore della comunità socio-educativa “G. D’Amico“, gestita dal CE.RE.SO. Il kit fornito di tutto quanto necessario per apprendere tale professione, verrà utilizzato in occasione di corsi di formazione per pizzaioli destinati ai giovani volenterosi di diventare i nuovi detentori del mestiere, o meglio di tale arte.

Soddisfatti dell’iniziativa Sara De Rose, Presidente del Rotaract promotore dell’iniziativa, e Alessandro Cartisano, Responsabile della comunità socio-educativa per minori “G. D’Amico” c/o Casa di Benedetta gestita dal Ce.Re.So..

Cartisano nel sottolineare il valore educativo di questa iniziativa, afferma: “Il corso di formazione per pizzaiolo rientra nel piano educativo individualizzato dei minori, per la loro crescita e formazione. I laboratori e le attività interne ed esterne aiutano il minore a sperimentarsi, a conoscere e riconoscere i propri talenti”.

Valorizziamo il nostro territorio, e, ancora, valorizziamo sempre di più i nostri ragazzi!