Luigi Montesano riconfermato segretario provinciale della Fast Confasal

anche la consigliera comunale Anna Maria Cantafora, presidente della commissione trasporti al Comune di Crotone e cofondatrice e presidente dell’Associazione Crotoniate Ferrovia Jonica. Per Anna Maria Cantafora le infrastrutture sono il problema numero uno di Crotone e del suo territorio poiché senza non c’è futuro.



La parola è poi passata all’on. Elisabetta Barbuto che ha fatto il punto sul lavoro da lei svolto nelle ultime settimane in Parlamento e relazionato sullo stato dei lavori dell’elettrificazione della linea ionica e sulle iniziative del PNRR. Nell’occasione la deputata del M5S ha reso noto di aver raggiunto telefonicamente nei giorni scorsi, il Commissario straordinario che ha già manifestato la sua disponibilità ad intervenire presso la Commissione che si occupa dei trasporti presso il Comune di Crotone e che è appunto presieduta da Annamaria Cantafora, per un confronto sui lavori ed in particolare sul PFTE della variante di tracciato alla galleria di Cutro.



I lavori sono stati chiusi dall’intervento del segretario regionale della Fast Confasal Domenico Battaglia che ha parlato del bisogno di unità per la risoluzione dei problemi esistenti. “Noi, ha detto Battaglia, come sindacato autonomo non chiudiamo le porte ma le apriamo, perché crediamo che tutti insieme riusciamo a risolvere i problemi per poter continuare a sperare”. Battaglia ha poi annunciato la volontà della Fast Confsal di dar vita nei prossimi mesi ad un convegno sulla mobilità che veda insieme tutte le parti coinvolte per la costruzione di un percorso unitario.