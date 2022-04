Il festival “Castello. Magia di suoni e leggende in Aspromonte” nel borgo di San Giorgio Morgeto

Un ricco programma di eventi realizzato dall’amministrazione comunale con il sostegno della Regione Calabria e il cofinanziamento e la partecipazione di una ricca rete di partner privati, impegnati a valorizzare i patrimoni culturali materiali e immateriali in Calabria e in Italia.

Con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, musicista e studioso della tradizione calabrese e mediterranea, il festival sarà ricco di iniziative legate alla valorizzazione del borgo storico di San Giorgio, dalla digitalizzazione alla promozione della cultura ambientale, dalla documentazione etnografica alla musica, facendo della Fontana Bellissima il centro degli eventi che si diffonderanno in tutto il territorio.

“L’amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, è impegnata in un’azione costante di programmazione e progettazione per sviluppare, in sinergia con soggetti pubblici e privati, azioni di rigenerazione culturale e sociale – ha dichiarato il sindaco Salvatore Valerioti -, per attirare nel nostro comune sia i turisti, sia chi cerca un borgo ricco di tradizioni per vivere a contatto con la natura e i saperi. Per questo abbiamo partecipato anche al bando del Ministero della Cultura per l’attrattività dei borghi storici, finanziato con fondi PNRR, sul quale abbiamo coinvolte realtà di altissimo livello nazionale.”

Il programma del festival “Castello. Magia di suoni e leggende in Aspromonte” inizierà il 23 aprile con la celebrazione del Ventennale della Carovana Nord-Sud del Parco Nazionale dell’Aspromonte, per rimarcare la necessaria continuità nel tempo dell’attenzione al tema dell’ecosostenibilità. Subito dopo sarà presentato il lavoro degli studenti dell’istituto comprensivo locale sulla conoscenza del parco e del suo patrimonio.

Il pomeriggio del 23 aprile avrà al centro il rapporto tra tradizione e contemporaneità. Sarà presentata un’applicazione dedicata alla digitalizzazione del borgo, alla sua visita virtuale e alla possibilità di rendere fruibili contenuti, eventi e iniziative in tempo reale, per collegare i sangiorgesi nel mondo e fornire informazioni per i turisti. Digitalizzazione inserita nel quadro di una mostra fotografica “Il Suono della Tradizione” frutto di ricerche etnografiche sulle musiche di tradizione orale in Calabria e nell’Italia meridionale e insulare. In occasione dell’inaugurazione della mostra saranno presenti Roberto Catalano, musicista e ricercatore siciliano, e Amedeo Fera, presidente del Consorzio Musicisti Calabresi, che racconteranno e suoneranno dal vivo strumenti della cultura calabrese e mediterranea. Nella serata il gruppo musicale “I Beddi”, uno delle realtà artistiche più affermate del panorama contemporaneo della musica etnica italiana, eseguirà un concerto nel suggestivo scenario della piazza principale.

Il programma proseguirà il 24 aprile con il raduno della Federazione Italiana Escursionismo e il concerto della Banda della Città Metropolitana di Reggio Calabria, diretta dal M° Liliya Byelyera.

“Queste prima due giornate di eventi – ha detto il direttore artistico Maurizio Cuzzocrea – sono l’avvio di un percorso con cui vogliamo far risaltare la bellezza e la potenzialità di un borgo ricco di storie, culture e tradizioni, nel quale la musica e l’arte, in tutte le loro forme, incontrano la natura. Sono certo che iniziative di questo tipo renderanno San Giorgio Morgeto un polo di attrazione per il turismo culturale.”