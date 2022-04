Domenica 24 aprile il “Lions Day” Catanzaro. La giornata nazionale si celebra con le visite gratuite per la prevenzione in età pediatrica al “Pugliese-Ciaccio”

Il Distretto Lions e Leo 108 YA si prepara a celebrare il Lions Day – la Giornata mondiale dell’investitura Lions – all’insegna del principio ispiratore dell’azione del club service: “Siamo il mondo di cui ci prendiamo cura”. Appuntamento, infatti, domenica 24 aprile con il “Lions Day” distrettuale anche a Catanzaro.

Una occasione che il Lions Club Catanzaro Host, guidato dal presidente Antonio Scarpino, ha deciso di ricordare mettendo in campo attività che esplicano concretamente il principio del “prendersi cura”, chiamando a raccolta professionisti di comprovata esperienza che con grande disponibilità hanno messo, ancora una volta, a disposizione la loro competenza per il bene della comunità.

Il Lions Club Catanzaro Host, si avvale della preziosa collaborazione di ACSA&STE ONLUS e CISOM (Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta) – ai cui rappresentanti vanno i ringraziamenti del presidente Scarpino – per il sostegno nell’organizzazione delle tante attività che guardano in particolare alla salute dei più piccoli, attraverso visite gratuite per la prevenzione in età pediatrica. Dalle 9 alle 13 del 24 aprile, nell’area materno infantile dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” (IV Piano Scala A) potranno essere prenotate per visite al numero 351.8237102 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), per le visite negli ambulatori di: Chirurgia pediatrica, Urologia Pediatrica, Ortopedia Pediatrica, Pediatria, Auxologia, Reumatologia, Diabelotogia, Allergologia, Psicologia, Psicoterapia, Oculistica, Orl Ginecologia, Chirurgia Orale. La segreteria organizzativa dell’evento è affidato alla dottoressa Marika Biamonte.

“La giornata dedicata alla prevenzione delle patologie pediatriche più diffuse, sempre in maniera totalmente gratuita si inquadra in questa direzione: vogliamo offrire un servizio altamente qualificato e specialistico a coloro che hanno difficoltà economiche di accesso a tali prestazioni – ha esordito il presidente Scarpino -. Per questo ringraziamo l’Azienda “Pugliese-Ciaccio” che ci ospita e invitiamo quanti vorranno fruire delle visite a prenotarsi al più presto al numero dedicato”.

“Abbiamo attraversato questi due anni con difficoltà, intensità e sofferenza fisica ed emotiva. Ma non ci siamo scoraggiati, anzi. Nel supporto e nel sostegno alle categorie più deboli abbiamo trovato la linfa vitale che ci ha spinto nell’andare oltre i nostri limiti, sempre per ‘essere al servizio’ dei più fragili – ha detto ancora Scarpino -. Abbiamo aiutato tante famiglie bisognose e con l’organizzazione delle visite gratuite nel nostro Lions Day vogliamo rilanciare la nostra attività in presenza con ancora più impegno ed entusiasmo”.