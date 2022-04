Cultura, Dieni: “Anniversario Bronzi di Riace è occasione da non perdere”

“Quest’anno si festeggia il cinquantennale dello storico ritrovamento dei Bronzi di Riace e, per l’occasione, ho presentato al Governo un ordine del giorno affinché si impegni a destinare alla Città metropolitana di Reggio Calabria e al Museo archeologico nazionale congrue risorse economiche per celebrare questo importante anniversario e ad adottare iniziative volte a promuovere questo valore inestimabile”.

È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

“È inaccettabile – aggiunge – che a quattro mesi dall’anniversario non esista ancora un programma ufficiale delle attività celebrative, che, peraltro, avrebbero dovuto tenere in considerazione anche altre città italiane. Sono occasioni come queste che dovrebbero permettere di valorizzare e incentivare il turismo nelle regioni del Sud e, in particolare, in Calabria, una terra unica ma ancora sottosviluppata economicamente”.

“Non possiamo permetterci – continua Dieni – che punti di forza come turismo e patrimonio culturale diventino il tallone d’Achille del nostro Paese e del Mezzogiorno solo perché non tutelati e valorizzati adeguatamente”.