Reggio Calabria – Partita la Campagna di sostegno con donazioni e di Tesseramento 2022 all’Associazione “Incontriamoci Sempre”

Da tanti anni, l’Associazione Culturale “Incontriamoci Sempre” svolge

molteplici attività sociali, culturali e di volontariato.

La promozione e l’immagine di positività di una parte importante della

nostra amata Calabria, è stata da sempre la mission di questa

associazione. La Stazione Ferroviaria di RC S.Caterina, sede

dell’Associazione, è divenuta “un modello d’esempio”, così come detto

dalla giornalista del TG2 nel servizio della trasmissione “Tutto il

bello che c’è”, in cui si parlava della splendida realtà Calabrese, lo

scorso Aprile 2021.

“Dopo alcuni stop forzati, causa pandemia” dichiara il Presidente Pino

Strati “dal mese di settembre 2021, abbiamo ripreso quasi a pieno regime

le molteplici attività. Molte sono già in un calendario, che presenta

iniziative di grande livello. Per il periodo Pasquale, daremo spazio

alla solidarietà, con la consegna delle Uova Pasquali ai bambini

ricoverati presso il reparto di Pediatria al GOM di Reggio Calabria ed

ai bambini Scillesi, nel Borgo di Chianalea, in collaborazione con i

pasticceri Reggini dell’Apar.

Momenti di iniziative di livello nazionale ed internazionale ci vedranno

impegnati, come la settima edizione della Magica notte di Chianalea con

il Premio Pesce Spada d’oro e il Concorso Internazionale di Poesia

INCONTRIAMOCI SEMPRE, giunto alla sua dodicesima edizione, il Premio

Simpatia della Calabria, in cui vengono insigniti illustri Calabresi con

il classico orologio da tasca Perseo, simbolo della nostra storia e

della tradizione delle FS, giunto alla sua quindicesima edizione.

Tutto ciò per ribadire che chiediamo aiuto e sostegno con il

tesseramento dal basso e con le donazioni, per essere liberi, come lo

siamo stati fino adesso, da contributi pubblici.”

La forza e la capacità organizzativa in ogni iniziativa sociale e

culturale di Incontriamoci Sempre sono frutto dell’impegno e della

passione che anima giornalmente il nostro operato per la crescita della

nostra bellissima Regione.

“La tessera che noi proponiamo di sottoscrivere” conclude Strati “vuol

rappresentare l’unità del popolo Calabrese. Valori che ci accomunano e

che, oggi più che mai, devono trovare spazio in tutte le sue forme. Un

primo passo è stato fatto durante una delle nostre ultime iniziate,

presso il Krataiis di Scilla, in occasione del Cinquantesimo

Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, grazie all’impegno di

illustri personaggi che hanno a cuore la Calabria bella, quella che

desideriamo tutti noi.

Grazie per il sostegno ed il contributo ad un’Associazione che merita di

continuare la sua FANTASTICA STORIA!”