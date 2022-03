Al Piro Bistrot di Reggio evento unico con Artusio, tra Calabria e Messico

Al Piro Bistrot di Reggio Calabria un evento davvero unico che sorprenderà certamente gli amanti dei distillati. Roberto Artusio, tra i massimi esperti di agave e derivati, terrà una masterclass che, per la prima volta, collegherà direttamente Reggio Calabria al Messico. L’appuntamento è l’11 aprile alle ore 14:00.

Roberto, co fondatore del Jerry Thomas Project Speakeasy, il primo secret bar italiano per ben sei volte nella classifica dei “50 World Best Bar”, e de La Punta Expendio de Agave, cocktail bar punto di riferimento in Italia per la diffusione, la comprensione e la vendita dei più importanti prodotti messicani, titolare del “Gin del Professore” e massimo esperto di agave, racconterà la storia di una pianta millenaria e del frutto della sua distillazione; la storia di un popolo antico e della sua cultura. “Nel corso del nostro viaggio incontreremo campesinos discendenti dai Maya e imprenditori milionari, creativi street artist e antichi sciamani, bettole nascoste sulle montagne messicane e locali alla moda, antiche palenque e distillerie all’avanguardia. Pulque, Mezcal, Tequila…in una parola Agave”, anticipa lui.

Si parlerà della storia del territorio e dei distillati, del processo di produzione, della miscelazione in stile messicano e delle nuove tendenze.

Il programma prevede:

-storia del Messico

-arte e cultura (riferimenti con etichette)

-storia del metl, maguey e agave

-derivati dell’agave

-pulque bevanda degli dei

-terroir dei distillati provenienti dall’agave

-classificazione dell’agave

-processo di produzione (tequila, mezcal, raicilla…)

-coltivazioni

-raccolta

-forni e cottura tradizionale e moderna

-macinatura tradizionale e moderna

-alambicchi tradizionali e moderni

-distillazione

-invecchiamento

-prodotti speciali (pechuga, abocado con…)

-normativa

-il mercato e la sua evoluzione

-distillati messicani, non solo agave (cenni sul sotol, pox…)

-non solo margarita, miscelazione in stile messicano (classici e classici moderni).

La masterclass sarà accompagnata dalla degustazione di vari prodotti durante il seminario e dalla degustazione dei cocktail.

A fine giornata verrà rilasciato un attestato ai partecipanti.

Info e costi

*La masterclass avrà una durata di 4 ore, sarà supportata da immagini ed una lunga degustazione.

*Per partecipare è obbligatoria la prenotazione compilando il form al seguente link

*Chiusura prenotazioni giorno 1 aprile 2022

*Il costo di partecipazione è di 60,00 €

PER INFO

* Reggio Calabria 3297635775