Reggio Calabria – Domenica appuntamento promosso dal Planetario Pythagoras

Il Sole, il 20 marzo alle ore 16.33 dei nostri orologi, attraverserà, nel suo moto apparente, il punto d’intersezione tra l’eclittica e l’equatore celeste; tale istante, con riferimento al nostro emisfero, rappresenta l’Equinozio di Primavera.

Questo fenomeno astronomico, generalmente solo annunciato dagli esperti o dagli annuari, è conosciuto dal pubblico come il momento dell’anno in cui il giorno e la notte sono uguali.

Se l’equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno quello di primavera è l’esatto opposto: è l’inizio della metà luminosa, quando le ore di luce superano le ore di buio.

Le antiche tradizioni offrono tutta una serie di miti legati alla primavera, che hanno al loro centro l’idea di un sacrificio a cui succede una rinascita; persino la nostra epoca, moderna, frenetica e sfuggente rimane affascinata dall’equinozio di primavera.

Come è ormai tradizione, per questo appuntamento astronomico, il Planetario organizza un incontro a cui la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Domenica 20 marzo alle ore 21.00 la prof.ssa Angela Misiano, terrà una conversazione su: “La magia del nuovo inizio: l’Equinozio di Primavera”, a seguire: “Il Cielo all’Equinozio”, spettacolo sotto la cupola a cura dello staff.

Le attività del Planetario non si esauriscono nel rapporto con le scuole, per le quali rappresenta un prezioso valore aggiunto, ma si riversano in più direzioni.

Un altro dei compiti del Planetario Pythagoras, struttura di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è quello di collaborare alla diffusione della cultura scientifica.

Una migliore educazione scientifica aiuta a sviluppare la comprensione e l’attitudine mentale necessarie a diventare persone consapevoli, che sanno affrontare le difficoltà della vita, e che consente, agendo insieme agli altri cittadini, di costruire e proteggere una società più aperta, più giusta, più umana.

Per l’ingresso al Planetario è necessario esibire il super green pass e indossare la mascherina ffp2.

È opportuno prenotare con le seguenti modalità: scrivendo a planetario.rc@virgilio.it o telefonando al 3898994976.