Lamezia Terme (Cz) – Giovani Imprenditori di Confindustria a confronto

Si è tenuto presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme

il consiglio direttivo dei giovani imprenditori di Unindustria Calabria preseduto dal Presidente Umberto Barreca.

Caro bollette e folli incrementi dei prezzi sono alcuni degli argomenti affrontati; in particolare è stato affrontato anche il peso dell’immobilismo burocratico nei confronti degli investimenti a fondo perduto attualmente operativi (crediti di imposta e bonus edilizi) che se non ottenuti e spesi in tempo rischiano di non avere la ricaduta economica ed occupazionale sul territorio prevista.

Il presidente di Ance Giovani Calabria Carlo Barberio ha evidenziato che numerose sono le iniziative intraprese dalle imprese edili Calabresi e che la nostra regione vanta una capacità di spesa ben superiore alla media nazionale. Ribadisce Barberio: Occorre continuare così e promuovere iniziative per sostenere investimenti sul patrimonio edilizio esistente.

I presidenti delle territoriali Calabresi Antonia Abramo, Salvatore Presentino, Roberto Rugna, Natale Santacroce e Vincenzo Squillacioti convergono su una rapida ed incisiva programmazione dei fondi comunitari 2021/2027 per i quali nelle prossime giornate saranno sentite le parti sociali.

Barreca conclude i lavori della giornata auspicando un rapido intervento della Regione Calabria affinché possa pubblicare nel più breve tempo possibile i bandi relativi alla nuova programmazione, tenendo in considerazione le esigenze delle PMI calabresi considerata anche la congiuntura economica attuale.