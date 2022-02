Servizi Sociali. Il Comune di Reggio Calabria non paga: le cooperative consegneranno le chiavi al Prefetto

“ex 285”sono fermi “ormai da anni prima al Ministero dell’Interno adesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle politiche per la famiglia – Fondo infanzia dipartimento famiglia”

Situazione che precarizza sia i servizi, la cui continuità è messa in dubbio, togliendo dignità all’utenza, sia gli Enti gestori, che rischiano quotidianamente il default a fronte di debiti accumulati con soggetti terzi in fatto di fitti, forniture, gestione in generale e, in ultimo, sicuramente non per ordine di importanza, sia gli operatori, che vedono costantemente messo in discussione il loro futuro lavorativo.

Oggi come risposta registriamo solo un silenzio assordante da parte del Comune, che non la riteniamo accettabile in quanto consapevoli che i fondi destinati ai questi servizi sono vincolati per legge e riservati al pagamento delle spettanze agli enti aggiudicatari.

Non la possiamo accettare, ancor di più, in quanto lavoratori e lavoratrici che, pur garantendo con estremo sacrificio e impegno personale i servizi e gli impegni presi principalmente con le famiglie e i minori, non riescono più ad affrontare le spese per la sopravvivenza delle loro famiglie, ormai vicinissime al collasso economico.

In assenza di risposte immediate e concrete si dichiara lo stato di agitazione riservandosi di avviare adeguate azioni di protesta.

Il Portavoce Territoriale Il Segretario Generale

Pasquale Neri * Vincenzo Sera*