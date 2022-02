Reggio Calabria – Tutto pronto per la Tombolata Benefica di Carnevale

Si lavora con grande impegno alla quattordicesima edizione della

Tombolata Benefica, che andrà in scena nel luogo simbolo della storia

della Fede Reggina, nel cuore del Santuario di S Antonio.

Le tradizionali cartelle son già pronte ed i ricchissimi premi, donati

dalle migliori Aziende Calabresi, alle quali se ne aggiungeranno altre

nelle prossime ore, garantiranno la buona riuscita, in termini di

partecipazione, della Tombolata nel nome della Solidarietà, attività

primaria di INCONTRIAMOCI SEMPRE da oltre venti anni.

L’inizio della Tombolata Benefica di Carnevale del 26 febbraio è fissato

tassativamente per le 20.30, con apertura delle porte dell’auditorium

Don Orione a S Antonio dalle ore 20,00, per i rituali controlli di

sicurezza secondo le norme anti-covid (super green pass e mascherine

FFP2. La sala sarà dotata di più postazioni di gel disinfettante).

Appuntamento, quindi, a Sabato 26 febbraio con inizio alle ore 20.30 .

Vi aspettiamo per un Carnevale ricco di Solidarietà.