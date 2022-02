Frosinone-Reggina, probabili formazioni e dove vederla

Frosinone-Reggina è una delle cinque partite in programma che chiudono il turno infrasettimanale di giovedì. Si va in campo di mercoledì, con fischio d’inizio alle 18.30.

I ciociari non devono perdere il treno play off, gli amaranto cercano i punti permettersi definitivamente alle spalle i patemi relativi ai discorsi salvezza. Gli amaranto sbarcheranno nel Lazio con la consapevolezza di dover approcciarsi all’ostacolo con una lunga lista di indisponibili.

Frosinone-Reggina, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Garritano; Ciano, Charpentier, Zerbin. Allenatore: Grosso

Reggina (4-4-1-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Amione, Di Chiara; Giraudo, Crisetig, Bianchi, Kupisz; Bellomo, Tumminello. Allenatore: Stellone

Dove vedere Frosinone-Reggina

Il match sarà trasmesso in diretta da tre diverse piattaforme. Quella di Sky sia attraverso il satellite, ma anche con SkyGo e Now Tv. Il match sarà visibile anche per chi ha un abbonamento Dazn o Helbiz.