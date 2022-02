Reggio Calabria – Parte la nuova edizione del “Festival delle Arti della Magna Grecia”

Un viaggio alla scoperta della Magna Grecia, attraverso il teatro, l’arte e la cultura per riscoprire la storia millenaria della città di Reggio Calabria. Un palinsesto di iniziative ampie e diversificate rivolte a grandi e piccini che caratterizzeranno la nuova edizione del “Festival delle Arti della Magna Grecia” che si svolgerà dal 27 febbraio al 28 maggio presso il teatro “Francesco Cilea” e “Il Metropolitano”.

Il Festival, ideato e prodotto dall’Associazione culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” con la direzione artistica dell’attore Gigi Miseferi, è realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e il cofinanziamento della Regione Calabria “Avviso Interventi per la distribuzione teatrale 2020”- PAC 2014/2020.

La rassegna teatrale prevede la rappresentazione di otto opere di teatro classico greco attraverso nuove drammaturgie contemporanee. Gli spettacoli, rappresentati da compagnie nazionali (Lenz Fondazione di Parma, Teatro europeo Plautino di Roma, il drammaturgo Gabriele Vacis) e regionali (Scena Nuda, Dracma, Spazio teatro, Teatro del Carro, BAM17 e TeatroP) spaziano tra la tradizione e l’innovazione, prediligendo testi che, da un lato, si inseriscono nel solco dei grandi antecedenti, rispettosi e riconoscenti del passato, dall’altro, sono capaci e si impegnano a guardare oltre per incentivare autentiche forme di promozione umana e di contemporaneità. La programmazione abbraccia tutti i generi delle arti performative integrandosi e dialogando con le diverse arti visive per contribuire così alla circolazione sovranazionale di opere, linguaggi teatrali, musicali e nuove produzioni. Un emblematico festival che coniuga la creatività artistiche delle nuove generazioni a spettacoli che hanno rappresentano la sperimentazione di artisti e compagnie nazionali.

Numerose anche le iniziative culturali e formative che saranno realizzate in questi mesi in collaborazione con importanti Enti Nazionali, come: l’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa e la FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori. Una masterclass di messinscena teatrale con la drammaturga Auretta Sterrantino dell’ADDA, una di recitazione teatrale con l’attore Piermaria Cecchini, un workshop di scritture del tragico e un seminario sul teatro greco con il docente Carlo Fanelli e le compagnie teatrali calabresi, una performance artistica con il cantastorie Fulvio Cama, un incontro letterario in collaborazione con Città del Sole edizioni e Anassilaos e una ricca sezione artistica rivolta ai bambini con spettacoli e laboratori creativi.

Il Festival attraverso le varie iniziative mira a sensibilizzare la cittadinanza e a rafforzare l’identità calabrese e il proprio legame con le origini magno greche. Si intende, inoltre, restituire un’immagine positiva della città sia a livello turistico che artistico – culturale, presentando la città di Reggio Calabria come palcoscenico privilegiato di esperienze artistiche fortemente legate e radicate sul territorio e alle sue tradizioni millenarie. Forti di una conoscenza delle proprie tradizioni, la cittadinanza e il panorama artistico cittadino si aprirà ad attività di incontro e scambio con artisti di caratura nazionale ed internazionale.

Gli eventi del FAMAG prenderanno il via domenica 27 febbraio alle 18 al Teatro Metropolitano, con lo spettacolo teatrale per bambini “C’era una volta…il Kamishibai” a cura della compagnia TeatroP, che in occasione del carnevale regalerà un’originale narrazione dedicata ai più piccoli.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare gli abbonamenti e i biglietti presso la Sala Allegra Tribù in Viale Aldo Moro trav. Neri n. 10A fino al 19 febbraio, oppure tutti i giorni presso i punti di rivendita B’Art sul corso Garibaldi 263 e Bcenters in via Sbarre Centrali 260 Reggio Calabria, online sul sito www.liveticket.it/calabriadietrolequinte.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail info@calabriadietrolequinte.it – whatsapp 320.9778859 – tel. 347.9930588 e sul sito: www.festivalartimagnagrecia.it

CALENDARIO FESTIVAL DELLE ARTI DELLA MAGNA GRECIA

-Domenica 27 febbraio – ore 18 Cine Teatro Metropolitano

Spettacolo per bambini “Contaminazioni. C’era una volta…il Kamishibai” a cura di TeatroP.

-Sabato 12 marzo – ore 21,00 – Teatro F. Cilea

Spettacolo ”Euripide : Le fenicie” con il drammaturgo Gabriele Vacis, con le scenofonie di Roberto Tarasco e l’intervento dell’attrice Enrica Rebaudo

–Sabato 19 marzo – ore 21,00 – Teatro F. Cilea

Spettacolo “Clitennestra” con la compagnia teatrale Dracma

– Sabato 9 aprile – ore 21,00 – Teatro F. Cilea

Spettacolo “Iphigenia in aulide” tratto da Euripide e prodotto da Lenz Fondazione di Parma

-Domenica 3 aprile – ore 18,00 – Cine Teatro Metropolitano

Spettacolo per bambini “La ragazza con l’arco – Atalanta” con la compagnia teatrale Spazio Teatro

-Venerdì 22 aprile – ore 21,00 – Teatro F. Cilea

Spettacolo “Dike” a cura della compagnia reggina “Scena Nuda”

-Sabato 30 aprile – ore 21,00 – Cine Teatro Metropolitano

Spettacolo “Antigone” con il Teatro Europeo Plautino di Roma

– Domenica 15 maggio 2022 – ore 21,00 – Teatro F. Cilea

Spettacolo “Semper Fidelis. Ovvero il vaso di Pandora” a cura della compagnia teatrale Teatro del Carro

-Sabato 28 maggio – ore 21,00 – Cine Teatro Metropolitano

Spettacolo “Mamè – Storie di Calabria” con la compagnia teatrale BA17

Iniziative culturali e formative:

-Venerdì 11 marzo (h 15-20) e sabato (h 9-13) Teatro F. Cilea

MasterClass di “recitazione teatrale” con l’attore e regista Piermaria Cecchini

-Domenica 20 marzo – ore 18,00 – Foyer Teatro F. Cilea

“Dall’aedo al musicantore” con la performance del cantastorie Fulvio Cama di Fabulanova

-Sabato 26 marzo – ore 16,00/18 – Foyer Teatro F. Cilea

Seminario “Forme del tragico nel teatro contemporaneo” a cura del docente Carlo Fanelli (DAMS – Università della Calabria) con gli interventi di compagnie calabresi

-Venerdì 8 (h 15-19) e sabato 9 aprile (h 9-13) – Foyer Teatro F. Cilea

Workshop “Scritture del tragico” a cura del docente Carlo Fanelli (DAMS – Università della Calabria)

-Domenica 10 aprile – ore 16,00 – Cine Teatro Metropolitano

Laboratorio per bambini “A spasso nella Magna Grecia” con attività ludiche e didattiche alla scoperta delle maschere e del teatro greco

-Giovedì 21 aprile – ore 18,00 – Foyer Teatro Cilea

Incontro culturale “Letture a teatro” in collaborazione con città del Sole Edizioni e Anassilaos

-Venerdì 20 (h 15-20) e sabato 21 maggio (h 10 – 18) – Foyer Teatro Cilea

MasterClass teatrale “DRAŌ/DRAMA – Viaggio introduttivo nell’azione drammatica della tragedia antica” a cura della drammaturga e docente Auretta Sterrantino in collaborazione con l’ADDA – Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA di Siracusa

Le masterclass prevedono una quota di partecipazione. Le iniziative culturali sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.