Crotone – Duecento dipendenti dell’Ente parteciperanno al programma di formazione digitale promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione

Duecento dipendenti dell’Ente parteciperanno al programma di formazione digitale rivolto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nell’ambito del Piano Strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano “Ri-formare la Pa” promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione.

L’amministrazione Comunale ha aderito al programma che si propone di rafforzare le competenze individuali dei singoli e potenziare strutturalmente la capacità amministrativa con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

La partecipazione all’iniziativa non ha costi per l’amministrazione e rappresenta una occasione di investimento per ogni singolo dipendente per il proprio percorso professionale e per l’Ente una opportunità di crescita del sistema di competenze organizzative.

“La riforma della macchina dell’Ente è un punto centrale di questa prima parte di esperienza dell’amministrazione. Alla necessità di prevedere nuove risorse umane si affianca quella di formare un personale per lungo tempo trascurato anche attraverso nuovi percorsi ed utilizzando tutte le opportunità disponibili. L’adesione al programma del Ministero della P.A. si inserisce in questo percorso” dichiara l’assessore al Personale Sandro Cretella