Reggio Calabria, Marra: “La libertà di stampa è un baluardo di democrazia”

“La libertà di stampa è un baluardo di democrazia. Accolgo pertanto l’appello lanciato da alcuni giornalisti e da alcune testate calabresi” – queste le parole del Presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, che ribadisce: “non deve essere inibito lo sforzo dei giornalisti, testimoni diretti della realtà, per poter informare correttamente i cittadini, esercitando il compito di inchiesta e denuncia, purché questo si riveli nel pieno rispetto dei diritti di tutti”.

“Al contempo – continua il presidente Marra – mi sento di condannare ogni tipo di attacco alla stampa libera, con l’auspicio che possa sempre essere fucina di informazione trasparente, la cui accurata e verificata qualità delle notizie, non sacrifichi mai deontologia ed etica”.

“Il mio impegno istituzionale e la mia vicinanza dunque – conclude – a sostegno della rappresentanza sindacale dei giornalisti nella loro lotta per una retribuzione equa, per condizioni di lavoro dignitose e in difesa dei diritti sociali dei giornalisti stessi. Perché anche questa è libertà!”

Vincenzo Marra

Presidente Consiglio Comunale Reggio Calabria