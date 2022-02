Per rispondere alla sfida educativa serve un progetto giovani. La proposta del centro Comunitario Agape

Ad ondate periodiche la cronaca cittadina registra episodi che riguardano adolescenti e giovani: aggressioni, risse, atti di vandalismo, suicidi, abbandono scolastico, devianza, baby gang chi si iniziano a formare in alcune zone della città. Assieme a questo i disagi psicologici diffusi che hanno colpito i ragazzi, acuiti dalla pandemia e che non trovano risposte da parte delle istituzioni e delle agenzie educative. A questi episodi seguono puntualmente reazioni di indignazione,di preoccupazione, appelli e commenti anche congruenti e qualificati. Di norma , quando si spengono i riflettori su questi eventi si passa ad un silenzio assordante, in attesa del prossimo episodio e non si vedono soprattutto da parte delle istituzioni risposte organiche e soprattutto investimenti in risorse umane e finanziarie.

Tutti concordiamo che non ci troviamo di fronte ad una emergenza educativa ma a una vera e propria sfida educativa di carattere strutturale. La questione minorile e giovanile rimane irrisolta e ha investito tutto il nostro paese come i fatti di Milano con il fenomeno baby gang ci confermano e ce non può essere delegata alle forze dell’ordine come questione criminale.

Al di là degli sforzi e delle iniziative pregevoli che non hanno mai smesso di mettere in campo con fatica anche durante la pandemia le scuole, le associazioni e la chiesa,ora è il momento di pensare ad un nuovo approccio che deve portare alla costruzione di un progetto giovani in grado di mobilitare, mettere in rete tutte le risorse disponibili a spendersi su questo fronte. Per rispondere adeguatamente ai bisogni dei giovani è necessario superare le strategie tradizionalmente impostate per settori ed aree di intervento (sport, cultura, servizi sociali ecc.) a favore di logiche organizzative ed operative per obiettivi Un progetto su cui investire in modo intelligente le tante risorse che arriveranno anche dal PNRR. Nella recente audizione che come Agape abbimi avuto con la commissione politiche sociali del comune abbiamo proposto di organizzare come Consiglio Comunale ,nei prossimi mesi, un momento di ascolto, confronto e programmazione su questo tema attuando anche un articolo dello statuto comunale che recita: il Comune può indire, per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il Comune si impegna a tenere almeno una volta l’anno una consultazione dedicata ai problemi dell’infanzia, dei minori e dei giovani. Una sorta di stati generali sull’educazione da preparare assieme a tutte le agenzie educative interessate e che veda soprattutto protagonisti i giovani che vanno ascoltati e coinvolti nelle scelte. Un ruolo importante in questo percorso lo potrà svolgere anche la rete delle alleanze educative che da alcuni anni opera in modo significativo in città alla quale aderiscono dodici istituti scolastici e trenta associazioni e che potrebbe essere potenziata.Da coinvolgere anche Procura ed il