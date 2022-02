Reggio Calabria – Confermata la XIV edizione della tombolata benefica all’Auditorium Don Orione

“La solidarietà è sempre il fulcro delle attività dell’Associazione

INCONTRIAMOCI SEMPRE per il Volontariato.” dichiara Pino Strati,

presidente di Incontriamoci Sempre “Per questo motivo, il Direttivo non

ha voluto rinunciare alla MaxiTombolata Benefica, evento che solitamente

si svolge nel periodo natalizio, ma che per questioni di sicurezza, e

responsabilità, è stato spostato a Sabato 26 febbraio alle ore 20.30,

scegliendo simbolicamente proprio il periodo di Carnevale. L’evento,

giunto alla sua quattordicesima edizione, si svolgerà in un luogo

simbolo della storia e della fede Reggina: l’Auditorium “Don Orione”,

dove ha luogo il Santuario di S.Antonio a Reggio Calabria, che

rappresenta la storia della solidarietà, grazie all’operato di Don

Orione che, dopo il tragico evento del terremoto del 1908, accolse tanti

orfanelli con amore ed affetto.

Grazie al sostegno ed alla fiducia nei nostri confronti, tantissime

aziende Calabresi, eccellenze nazionali ed Internazionali, ci danno la

possibilità a realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo ogni anno, con

grande passione ed amore .”

“L’associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE” conclude Strati “grazie alle

molteplici attività sociali culturali e di volontariato, riscuote un

grande consenso anche a livello Nazionale, un modello da emulare così

come citava la giornalista del Tg2 Silvia Vaccarezza lo scorso 1 aprile

2021 nel servizio delle 13,30 di Enzo Romeo, nella trasmissione del

giovedì TUTTO IL BELLO CHE C’È”

Appuntamento con la solidarietà di INCONTRIAMOCI SEMPRE, SABATO 26

FEBBRAIO ORE 20.30 per LA MAXITOMBOLATA BENEFICA PRESSO L’AUDITORIUM DON

ORIONE S.ANTONIO REGGIO CALABRIA. Condurrà la serata Marco Mauro

Il Direttivo