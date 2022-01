(VIDEO) Il destino dei voli per Milano e il futuro dell’aeroporto di Reggio, parla Versace

Il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace, intervenendo ai microfoni di Strill.it, ha parlato del futuro della città metropolitana di Reggio Calabria.

Un orizzonte che passa inevitabilmente per lo sviluppo di un aeroporto che negli ultimi quindici anni ha finito per vivere all’ombra di quello di Lamezia Terme.

“Non voglio pensare – ha detto – che ci sia una strategia, ma ce lo fanno pensare sempre di più. Non c’è più il volo per Milano se andiamo a fare una simulazione. Da qualche ora non ti dà la possibilità di prenotarlo”.

“Stiamo – ha detto Versace – abbiamo iniziato già ad agosto ad avere qualche dubbio sulle procedure messe in campo e attendevamo che Enac battese un colpo. Non abbiamo avuto alcun tipo di risposta da Enac. Siamo in attesa di ricevere comunicazioni ufficiali sulla volontà di far tornare Sacal pubblica. Non ci piace speculare su una situazione drammatica per il nostro territorio”.

“Noi dobbiamo chiedere una riclassificazione. questo ci permetterebbe di avere le low cost a Reggio. Lo chiediamo ad Enac, dove sono state depositate le attese relazioni. Non c’è più la storia dell’aerostazione che va rimodernata e a cui dobbiamo comunque pensare per un aeroporto che si sviluppa diversamente, ma sono barzellette che ci raccontano da tempo per tenerci buoni affinché il nostro territorio stia calmino e si faccia un’ora e dieci di macchina per poter prendere un aereo”.

E poi spazio alle possibili soluzioni.

