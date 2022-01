Situazione Covid e scuole a Reggio Calabria, Brunetti a Strill.it “Orientamento è continuare con la Dad”

La situazione Covid a Reggio continua a non essere semplice. Sia sul fronte della progressione del contagio, benché limitata negli effetti dalla vaccinazione, che della pressione sul Gom sembra emergere volontà di usare la prudenza.

Ai microfoni di Strill.it sono intervenuti sia il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace ed il sindaco facente funzione Paolo Brunetti.

“Abbiamo – ha rivelato Versace – in questo momento 2880 positivi in provincia tra i 5 e 19 anni. 5000 nella fascia d’età tra i 20 ed i 50 anni”.

“Domani (venerdì ndr) – ha dichiarato Brunetti – avremo l’ennesima riunione con la task force comunale, dove gli esperti ci consigliano quale sia l’atteggiamento più utile perché non si diffonda l’epidemia”

“L’orientamento – ha proseguito – è di continuare ad usare la didattica a distanza per almeno una settimana .Questo deve essere supportato da dati ufficiali che deve darci il Gom e sui quali ci siamo già basati. Se un reggente dell’ospedale metropolitano mi lancia un grido d’allarme perché ci sono i reparti pieni, non me la sento di riaprire le scuole. Stiamo avendo dati da tutti i dirigenti scolastici della città che sono dati importanti”.

“Domani – ha annunciato – saremo in grado per dare la disposizione per la settimana successiva. A nessuno piace costringere questi ragazzi a stare a casa, ma noi mettiamo al primo posto la salute collettiva. Se noi riusciamo a salvare anche una vita o evitare un contagio, saremo soddisfatti checché ne dica il governo. La scelta mia e del sindaco metropolitano Versace non è stata facile”.