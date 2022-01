Perla dello Stretto, i vincitori del progetto “Spendiamoci per le Scuole”

Un vero e proprio successo per la prima edizione di “Spendiamoci per le Scuole”, il progetto promosso dal Centro Commerciale Perla dello Stretto che ha saputo coniugare – ancora una volta – “shopping” e “sociale” attraverso una semplice e, al tempo stesso, accattivante meccanica in grado di coinvolgere le istituzioni scolastiche del territorio. Obiettivi pienamente raggiunti, dunque, e numeri da capogiro per l’iniziativa, se si considera che l‘importo totale degli scontrini digitalizzati è stato di ben 13.768,44 euro. Cifra che evidenzia una larga partecipazione di clienti che, attraverso gli acquisti, hanno dato una grossa mano d’aiuto alle scuole per aggiudicarsi dei premi tecnologici utili alle attività didattiche.

A vincere la prima edizione di “Spendiamoci per le Scuole” è stato l’Istituto dell’Infanzia “Olimpia Babies Garden” di Campo Calabro che ha conquistato un notebook, un videoproiettore, una stampante laser multifunzione con cinque toner inclusi ed un cavo HDMI. Secondo posto alla prima sezione della Scuola dell’Infanzia Genova-Firenze di Villa San Giovanni che ha ricevuto in premio un videoproiettore, una stampante laser multifunzione con cinque toner inclusi ed un cavo HDMI. Il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla prima sezione infanzia dell’Istituto Comprensivo Radice–Alighieri, plesso di Villa San Giuseppe, che si è aggiudicata una stampante laser multifunzione con cinque toner inclusi. Tutte le classi in gara hanno ricevuto come premio di partecipazione un kit composto da materiale scolastico.

Il progetto ha anche registrato una finalità sociale attraverso il coinvolgimento della Cooperativa “Rose Blu” di Villa San Giovanni, da sempre a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che, grazie allo shopping dei clienti di Perla dello Stretto, ha ricevuto in dono un proiettore.

La cerimonia di premiazione, a causa della situazione pandemica, si è svolta in modalità on-line ed in diretta streaming sulla pagina Facebook del centro commerciale, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche che hanno aderito al progetto. Durante la cerimonia e nel corso degli altri appuntamenti previsti sono intervenuti Onofrio Pontillo, presidente del Consorzio Perla dello Stretto, Sonia Chillè, referente del progetto “Spendiamoci per le Scuole”, Giancarlo Scilio, coordinatore Centri sud Italia Wave Srl, Sergio Lo Giudice, direttore di Perla dello Stretto, Domenico Barresi, presidente Cooperativa Sociale “Rose Blu”, Sergio Notaro, responsabile dell’ufficio stampa del progetto, e la giornalista Eva Giumbo che ha moderato la conferenza stampa di presentazione.

Nel dare appuntamento alla prossima edizione dell’iniziativa, il consorzio, gli operatori commerciali e la direzione di Perla dello Stretto rivolgono un sentito grazie agli istituti scolastici partecipanti, ai dirigenti, ai docenti, agli allievi e alla cooperativa sociale “Rose Blu” per aver creduto nel progetto.

Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.centrocommercialeperladellostretto.it ed i canali social.