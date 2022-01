Il 24 gennaio ricorre la Giornata internazionale degli avvocati in pericolo, occasione per portare all’attenzione della società civile e delle pubbliche autorità la situazione critica che vivono molti legali nell’esercizio della professione. Quest’anno la Giornata è dedicata alla Colombia, dove la persecuzione degli avvocati, specialmente quelli che si dedicano alla difesa e alla protezione dei diritti umani, impedisce loro di esercitare liberamente la propria attività. Gli Avvocati “Marianella Garcia”, sul solco della propria specifica attività, aderiscono alla Giornata e sensibilizzano la diffusione della cultura dei diritti in ricordo di Marianela Garcia Villas, donna rivoluzionaria, avvocatessa impegnata nella lotta al sistema distorto del Salvador, che fondò la prima commissione per i diritti umani del suo Paese.

Il focus sulla Colombia di quest’anno ricorda i gravi dissidi interni, i conflitti armati che coinvolgono uno stato diviso da grandi disuguaglianze e violazioni endemiche dei diritti umani.

Nel 2016, la firma degli accordi di pace all’Avana tra il governo colombiano e le FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) ha messo ufficialmente fine al conflitto armato. Tuttavia, il processo di pace non ha ancora avuto esito: i gruppi paramilitari e il traffico di droga continuano a rinforzarsi.

Nel 2021, i cittadini colombiani hanno manifestato contro il governo per una proposta di riforma fiscale che li avrebbe danneggiati, ma tutto è stato represso con un attacco brutale allo stato di diritto, denunciato dalla Commissione interamericana dei diritti umani e da molte organizzazioni nazionali e internazionali. Questa situazione ha provocato un aumento considerevole della domanda di assistenza legale per le vittime di detenzione, tortura, sparizione, violenza sessuale e altre aggressioni. Gli avvocati che accettano questi casi sono spesso soggetti a ritorsioni.

I casi che possono essere considerati sensibili per gli avvocati in Colombia sono quelli che riguardano la restituzione delle terre, le esecuzioni extragiudiziali, l’ambiente e quelli portati davanti alla Giurisdizione Speciale per la Pace. Le rappresaglie contro gli avvocati aumentano quando denunciano presunti legami tra gruppi paramilitari, guerriglieri e autorità. Lo schema delle intimidazioni si ripete: sorveglianza, furto di attrezzature professionali, discredito delle attività svolte, minacce di morte contro gli avvocati e le loro famiglie. Il livello di minacce e di violenza è talvolta così alto che gli avvocati sono costretti all’esilio. Gli omicidi di avvocati in Colombia, poi, non si sono mai fermati e lo stato colombiano non fornisce loro alcuna protezione. Al contrario, le agenzie di intelligence statali conducono frequentemente operazioni di sorveglianza illegale contro gli avvocati.

I 334.508 avvocati colombiani non hanno un ordine professionale di riferimento e il Consejo Superior de la Judicatura (Consiglio Nazionale della Giustizia colombiano) che riunisce tutti i magistrati, giudici, procuratori e avvocati, non soddisfa i criteri di indipendenza e imparzialità che proteggono l’esercizio della professione.

“I casi di violazioni sistemiche dei diritti umani porta a livello internazionale a non abbassare l’attenzione. La presa di posizione contro i sistemi viziati deve essere unanime – afferma l’avv. Lucia Lipari – ma va esercitata con costanza, portando avanti iniziative e strategie di cambiamento, che favoriscano misure di pace e di