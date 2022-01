Nominato il Comitato scientifico del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO l’articolo 12 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, secondo cui “Il Comitato scientifico è composto dal direttore dell’istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici”, un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all’ambito disciplinare di attività dell’istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2015, recante la nomina del Comitato scientifico del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

ACQUISITA la designazione del prof. Maurizio Paoletti da parte del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici;

ACQUISITA la designazione del prof. Eligio Daniele Castrizio da parte del Comune di Reggio Calabria;

RITENUTO opportuno procedere comunque alla nomina dell’organo nelle more della designazione, da parte della Regione Calabria, del proprio rappresentante;

DECRETA: Art. l

Il Ministro della cultura

Il Comitato scientifico del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria è composto dal direttore pro-tempore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che lo presiede, e dai seguenti componenti:

 Eligio Daniele Castrizio;

 Maurizio Paoletti;

 Valeria Parisi;

 un componente designato dalla Regione Campania.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i componenti del Comitato scientifico restano in carica cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto e possono essere confermati per una sola volta.