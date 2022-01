Il dr. Antonino Santisi nominato segretario regionale dei Liberalsocialisti per l’Italia

Potremmo utilizzare un eufemismo “tanto tuonò che piovve”, si proprio così. Dopo mesi di confronti tra il Segretario nazionale dei Liberalsocialisti per l’Italia, Antonino Distefano e il Dott.

Antonino Santisi, alla fine è arrivato il disco verde. Confronti a tutto campo, sulla Calabria e sul suo tessuto economico e sociale, sulla politica calabrese allo sbando perché in mano ai centri di potere degli improvvisati leader, guardaspalle, capi bastoni, raccoglitori di certificati elettorali per voti fasulli, mercimonio ed assistenzialismo elettorale. Confronti tra i due sul turismo, le infrastrutture, la mobilità, la cultura ed il patrimonio dei beni culturali

Confronti sui socialisti, sulla diaspora, sul perché dei Liberalsocialisti per l’Italia, sulla esperienza politica di Santisi, candidato per il PSI al Consiglio Comunale di Reggio, riportando il importante risultato personale.

Oggi arriva l’adesione ai Liberalsocialisti per l’Italia di Antonino Santisi, una adesione convinta perché ne condivide il progetto della ” TERZA VIA”, né con la destra, né con la sinistra, ma chiamare a raccolta tutte quelle forze che si ispirano ai principi e valori comuni come la cultura socialista democratica con quella riformista, con quella cattolica popolare, ecologista e liberale.

Una forza Autonomista che ancorata alla storia personale e collettiva sappia interpretare le ansie e le aspettative del paese, per farli diventare momenti di lotta e scelte di governo.

Il compagno Santisi disporrà di tutti i poteri dello statuto in modo particolare sul piano organizzativo e politico per affermare in Calabria una forza socialista AUTONOMA per rifare grande questa regione creando una prospettiva d’Avvenire.

Antonino Santisi nato a Reggio CALABRIA IL 26/03/67

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico T. Campanella RC

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Ateneo di Messina.

Libero professionista, titolare e Direttore Sanitaro della clinica “Animal Hospital La Casa del Cane” RC.

Appassionato di letteratura, filosofia, simbolismo ed esoterismo.

Presidente dell Associazione Culturale “Il Salotto dei Poeti La Rosa del Pozzo” Assocuazione organizzatrice di numerosi eventi culturali nazionali ed ormai riferimento di molteplice attività artistico culturali.

Presidente della “Scuola Filosofica di Catona”, scuola nata nel 2020 con obiettivi socio filosofici culturali.

Amministratore della Casa Editrice “La Rosa del Pozzo Edizioni”.