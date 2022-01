La Camera di Commercio di Cosenza entra in Agroqualità

La Camera di Commercio di Cosenza, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare del proprio territorio, ha acquisito delle azioni del capitale sociale di Agroqualità, la società di RINA Services e del Sistema Camerale Italiano specializzata nella certificazione nel settore agroalimentare che, proprio nella sede della Camera, ha aperto un suo ufficio a supporto delle imprese del territorio.

Con questa operazione la Camera di Commercio di Cosenza mira non solo a potenziare i prodotti e la biodiversità del cosentino e della regione Calabria ma anche a ridefinire e migliorare la propria gestione dei controlli dei prodotti agroalimentari e degli organismi che ne controllano la qualità.

Enrico De Micheli, Amministratore Delegato di Agroqualità, ha commentato: «Agroqualità consolida a sua volta la propria presenza attiva nel Centro e Sud Italia dove si posiziona sempre di più come la società di riferimento per l’agroalimentare. Grazie alla collaborazione con la Camera di commercio metteremo a disposizione delle imprese agroalimentari un’ampia gamma di servizi per supportarle nella qualificazione delle loro produzioni sui mercati nazionali ed internazionali.»

«La collaborazione con Agroqualità – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri – costituisce un ulteriore elemento di quella rete di relazioni che la Camera sta costruendo e rafforzando negli ultimi anni, nella direzione tracciata dal #ModelloCameraCosenza. Incentivare le produzioni di qualità, sostenere la promozione del made in Calabria e la sicurezza delle imprese del territorio tra le mission dell’Ente».