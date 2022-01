I sindaci ff Versace e Brunetti alla cerimonia dei 40 anni di System House: “Realtà produttiva tra le più fervide del sud Italia”

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, ed il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, stamane hanno preso parte alla cerimonia dei 40 anni celebrati da System House, l’azienda che negli scorsi anni ha anche ricevuto il “San Giorgio d’oro”, massima onoreficienza cittadina, per il suo impegno sul territorio.

«È un momento molto importante non solo per l’azienda, ma per l’intera città che in “System House” riconosce una delle realtà occupazionali e produttive più fervide del Mezzogiorno d’Italia». Così, in una nota stampa, si sono espressi Versace e Brunetti che hanno aggiunto: «La società dell’ingegnere Agostino Silipo taglia un traguardo esemplare in un momento storico particolarmente complesso per ogni realtà imprenditoriale. È riuscita a resistere all’ondata pandemica, mantenendo sempre elevati i propri standard di qualità ed efficienza».

«Allo stesso tempo – hanno proseguito – “System House“ continua ad attestarsi fra le imprese con un alto numero di dipendenti imponendo il marchio positivo della città in gran parte del Paese. Da Reggio, infatti, si garantisce lavoro di qualità in altre province calabresi e in altre regioni, senza mai perdere di vista le proprie radici assolutamente e completamente reggina».

«La credibilità e lo spessore umano che distinguono l’azienda – hanno concluso Versace e Brunetti – è stato palpabile anche oggi con l’intitolazine di una sala ed il ricordo di due dipendenti prematuramente scomparsi. Una circostanza che ci ha commossi e che rende al meglio la filosofia di una società intesa come una grande famiglia. Tanti auguri alla “System House”, dunque, ed agli oltre 3000 dipendenti che crescono, si formano e contribuiscono alla crescita di questa grande realtà imprenditoriale tutta reggina».