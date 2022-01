40 anni della System House, Siclari (Fi): “Una grande azienda orgoglio di tutti noi calabresi”

Riceviamo e pubblichiamo – La System House rappresenta un’eccellenza di cui la Calabria, in particolare la Città di Reggio Calabria e tutti i calabresi devono andare fieri.

System House è la prova concreta e tangibile che si può fare impresa al Sud, si può farlo in maniera seria e onesta e soprattutto lo si può fare con un occhio rivolto all’occupazione ed alla crescita professionale dei giovani.

Con oltre 680 dipendenti, in maggioranza giovani, con una età media tra i 25 e i 30 anni quasi tutti laureati, l’ Azienda, grazie alla geniale intuizione ed all’abnegazione dell’Ing. Agostino Silipo, ha dimostrato, nei suoi 40 anni di attività, che si possono coniugare qualità, etica e lavoro. Anche al Sud. Anche a Reggio Calabria.

L’augurio è che questi siano solo i “primi quarant’anni” di una lunga serie così da significare la speranza che il nostro territorio potrà crescere, potrà svilupparsi e progredire e che i nostri giovani, i nostri “cervelli” non dovranno, per forza, emigrare, come, ad esempio, ho dovuto fare all’età di 20 anni, ma che potranno restare nella loro Città, mettere su famiglia, concorrendo al progresso economico e sociale.

Grazie a tutti i lavoratori e collaboratori per quanto fate, grazie Ing Agostino Silipo per aver creduto nella nostra amata terra.

Ha così concluso il Senatore azzurro Capogruppo in Commissione salute.