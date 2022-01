Erosione costiera a Cannitello, tavolo tecnico in Città metropolitana

Si è tenuta questa mattina nella sala Biblioteca di Palazzo “Corrado Alvaro” la riunione tecnica sul problema dell’erosione costiera, tra l’amministrazione metropolitana di Reggio Calabria rappresentata dal Sindaco f.f. Carmelo Versace, dal consigliere delegato Salvatore Fuda e dalla dirigente del Settore Lavori pubblici, Domenica Catalfamo e i rappresentanti del Comitato dei cittadini “Difesa costa di Cannitello”. L’incontro è servito per fare il punto della situazione in merito a quanto è stato fatto nelle ultime settimane, con particolare riferimento al coordinamento delle progettazioni che sono in corso nel quadro dell’intervento da 1,8 milioni di euro di cui è stato appena approvato il progetto di fattibilità tecnica economica e quello ancora più importante riguardante uno studio che consentirà di formulare una scheda per l’inserimento nella piattaforma Rendis di un nuovo intervento che potrebbe essere quello che mira a risolvere la problematica in maniera stabile e definitiva.

Di incontro positivo hanno parlato a margine del tavolo tecnico il Sindaco f.f. Versace e il Consigliere Fuda, “che ha avviato un dialogo proficuo tra le parti coinvolte in questo annoso problema. Un confronto che è servito innanzitutto a chiarire al meglio quali sono le competenze di riferimento nella gestione di questa vicenda, ma anche le prospettive per la risoluzione di un problema che si trascina da tanti anni”.

Su Cannitello, è stato inoltre ricordato dai rappresentanti di Palazzo “Alvaro”, “c’è già una previsione di intervento pari a 1,8 milioni di euro di risorse regionali che la Città metropolitana sta portando avanti nel quadro delle attività di progettazione e successivamente di realizzazione. È un investimento che viaggia entro un percorso e un cronoprogramma già segnato e stiamo facendo di tutto per accelerarlo compatibilmente con i passaggi tecnici che non possono essere elusi, con riferimento in particolare ai vari pareri che le autorità competenti devono emettere. Accanto a ciò si attende che la Regione possa dare il famoso contributo di 400mila euro sulla difesa delle coste che vede il Comune di Villa San Giovanni già pronto ad utilizzarlo”.

Altro aspetto centrale affrontato nel corso dei lavori, riguarda poi la gestione complessiva del problema dell’erosione costiera perché, è stato evidenziato a più riprese, non è mai il singolo luogo a costituire il problema. Pertanto occorre uno studio complessivo delle intere unità fisiografiche della costa proprio come gli esperti e i tecnici hanno più volte rimarcato. “Proprio in questa direzione – ha puntualizzato il consigliere Fuda – la Città metropolitana attraverso una decisione già assunta nei mesi scorsi, ha deciso di stanziare una parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, per progettare in modo unitario e definitivo un intervento che guardi alla difesa delle coste nel loro insieme. Per cui l’Ente con risorse proprie ha commissionato uno studio di tutte le unità fisiografiche, compresa naturalmente la Costa