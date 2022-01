Bimba su scuolabus rischia di soffocare. Provvidenziale l’intervento di un militare nel Cosentino

Rischiava di soffocare ma il pronto intervento di un militare le ha probabilmente salvato la vita. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio a Laino Borgo (cs) ad una bambina di dodici anni a bordo di uno Scuolabus. La pattuglia dei Carabinieri Forestale della locale Stazione era in transito in località “Aria della Praia” di Laino Borgo quando è stata attirata da alcuni bambini che correvano lungo la strada chiedendo aiuto perché una loro compagna di classe stava male all’interno dello Scuolabus. I militari prontamente si sono portati nello Scuolabus parcheggiato nelle vicinanze dove era presente l’autista intento nei primi soccorsi. La bambina era supina e priva di conoscenza e con la bocca serrata. Il Maresciallo è riuscito ad effettuare le necessarie manovre di primo soccorso che fortunatamente ne consentivano la respirazione autonoma ottenendo dopo alcuni minuti segni di miglioramento. Subito dopo, allertati dai militari, sono giunti i sanitari del 118 di Mormanno che la prendevano in carico e ne disponevano il trasferimento per ulteriori accertamenti presso il nosocomio di Cosenza