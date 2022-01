Coronavirus Reggio Calabria – Il Gom: 2 decessi, 13 ricoveri, 1 dimissione. Sono 11 in terapia intensiva

Nelle giornata di oggi, sono stati 391 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 40 sono risultati positivi.

In seguito a 13 ricoveri, 1 dimissione, 1 trasferimento all’ospedale di Melito Porto Salvo e 2 trasferimenti all’ospedale di Gioia Tauro, sono 124 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 55 nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 54 in Pneumologia, 3 in Ostetricia e Ginecologia, 1 in Neonatologia e 11 in Terapia Intensiva.

Tutti i pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime settimane non sono vaccinati ad eccezione di tre di loro, nessuno dei quali ha effettuato la terza dose.