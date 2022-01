Paola – Chiude l’Hub vaccinale del Palatenda. Graziano Di Natale attenziona la vicenda

“La scelta di spostare le attività di somministrazione del vaccino

Anti-Covid dal centro vaccinale del Palatenda presso il “Palazzo di

Vetro” dell’Asp, ubicato nel centro della nostra cittadina, rappresenta

una scelta che non condivido assolutamente”. Lo afferma Graziano Di

Natale, nel corso di una nota stampa che così continua: “Ho lottato

insieme a tanti di voi per avere nella nostra comunità un centro Hub

attrezzato, organizzato, capace, nel corso del tempo, di effettuare

inoculazioni in sicurezza fino a oltre 500 dosi giornaliere.

Da domani – prosegue con rammarico- sarà chiuso e spostato in tre

stanzette del “Palazzo di Vetro” sede di uffici pubblici nel centro

abitato della Città. È una soluzione indadeguta”. Di Natale afferma

inoltre: “Occorreva attrezzarlo ulteriormente, non chiuderlo. Dal mio

canto sono determinato a fornire alla mia Città pieno sostegno a

prescindere dalla carica istituzionale, e per farlo non posso che

denunciare questo status quo. Per questa serie di ragioni, ed altre, ho

chiesto un incontro ai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale per

esaminare -conclude- una vicenda che rischia di invalidare

l’autorevolezza raggiunta dalla Città di Paola in questi mesi, e di

recare non pochi disagi ai cittadini”.