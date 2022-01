Coronavirus Calabria: 793 nuovi casi, +457 a Reggio e provincia

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.682.142 (+3.754).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 113.769 (+793) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.399 (46 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.344 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.820 (12.644 guariti, 176 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.719 (91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.620 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.351 (28.617 guariti, 734 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 859 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 833 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.609 (9.479 guariti, 130 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6.443 (139 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.293 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.892 (34.428 guariti, 464 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.978 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.968 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.027 (7.911 guariti, 116 deceduti).

L’Asp di Vibo Valentia comunica 117 nuovi positivi di cui 2 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica “Oggi si registrano 105 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 104 unità e non di 105 in quanto 1 paziente è stato trasferito dal reparto di pediatria dell’AO di Cosenza all’Ospedale Bambin Gesù di Roma”.