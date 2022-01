Arghillà, per la vaccinazione dei residenti ottenuto l’intervento dell’Esercito

Pandemia che nella fase attuale sta mettendo nuovamente in una condizione di criticità la sanità Calabrese ed i Cittadini.

Il Presidente Occhiuto – prosegue Cirillo – a seguito di un confronto avvenuto in Cittadella regionale la scorsa settimana, non ha esitato a rivolgere la massima attenzione per fronteggiare le difficili condizioni vissute dalla popolazione interessata, da una parte coinvolgendo immediatamente in causa l’Esercito per l’espletamento della fase vaccinale e dall’altra affidandomi la responsabilità di seguire i vari passaggi interlocutori per poter giungere al risultato odierno, ascrivibile ad una forte sinergia tra istituzioni, volontarie cittadini.

In tal senso, lo stesso Cirillo ha detto: “la risposta che abbiamo registrato questa mattina è chiara e vorrei poter sperare di poterla replicare in futuro.

Quando i problemi del territorio si affrontano con metodo e organizzazione, coinvolgendo quanti hanno a cuore l’idea di lavorare insieme per raggiungere un comune obiettivo, è possibile dare risposte concrete”. In questa occasione – afferma il Consigliere Cirillo -, oltre alle risposte concrete sono state anche ridotti i tempi di attesa, considerando che da quando abbiamo ricevuto la comunicazione sono trascorsi soltanto 12 giorni.

In tal senso – conclude Cirillo -, ritenendomi particolarmente soddisfatto per questo importantissimo segnale rivolto ai Cittadini di Arghillà, ringrazio il Presidente Roberto Occhiuto, i Militari impegnati nelle attività vaccinali, il Garante dei Minori per aver segnalato la problematica, riponendo massima fiducia nel nostro operato, i volontari della Croce Rossa Italiana che, seppur preavvisati all’ultimo momento, si sono resi subito disponibili, i volontari del Polo di Medicina solidale Ace, presente ad Arghillà e tutti quei Cittadini che vedendoci arrivare alle 9.00 di mattina nel loro luogo di residenza hanno potuto avvertire la vicinanza delle Istituzioni preposte principalmente a proteggerli e tutelarli.