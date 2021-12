Reggio Calabria – Sperimentazione, innovazione e affidabilità con i maestri pasticceri Riggio

di Grazia Candido – Talentuosa, creativa, gioiosa ma soprattutto, ama soddisfare i suoi clienti con dolci specialità.

La giovane imprenditrice Miriam Riggio, titolare insieme a papà Gregorio e al fratello Francesco del rinomato “Punto Dolce”, sito in via Sbarre centrali n.308, pur avendo solo 25 anni, è una donna in carriera che ha scelto “un lavoro impegnativo nel quale spesso, metti da parte anche la vita privata”.



“I punti di forza della nostra attività sono le materie prime che selezioniamo accuratamente per realizzare i vari prodotti – ci spiega la giovane pasticcera -. Paste di mandorla, al bergamotto, torroni, petrali, pignolata sono da sempre specialità molto apprezzate dalla clientela oramai fidelizzata perché ha sposato il nostro modus operandi. Inoltre, l’amore e la passione che mettiamo in ogni dolce è gradita in tutto il mondo tant’è che abbiamo durante l’anno e non solo per le ricorrenze, richieste e prenotazioni. Per esempio, le pasta di mandorla le spediamo ovunque. Fare il pasticcere è sicuramente un lavoro faticoso ma tanto affascinante e per me che vivo H24 in pasticceria, ogni composizione che faccio o creazione che i miei realizzano, è sempre qualcosa che mi rende fiera. Sin da bambina, ero incuriosita, stregata da questo mestiere ma per farlo bene, ci vuole molta forza di volontà”.



Quando Miriam parla di ciò che fa quotidianamente, lascia trasparire una naturale predisposizione all’apprendimento delle tecniche e l’orgoglio che prova per la sua famiglia che le ha inculcato valori tradizionali e, soprattutto, un’arte dolciaria che “va preservata e divulgata”.



“L’attenzione allo studio come anche l’aggiornamento professionale che ci consente di acquisire competenze in un settore articolato e complesso, non va assolutamente sottovalutato – aggiunge ancora Miriam -. Ogni volta che c’è un evento organizzato dall’Apar, dedico anima e corpo alla promozione e valorizzazione del patrimonio dolciario reggino. L’eccellenza è la forza di questo territorio e solo se siamo tutti coesi, possiamo valorizzare la nostra pasticceria”.



Sperimentazione, innovazione e affidabilità sono le tre parole chiave della famiglia Riggio da sempre, in città, sinonimo di qualità degli ingredienti, sapiente maestria nella realizzazione ed evoluzione continua.